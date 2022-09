Kadler Viktor, maraton vezetőedző összesen 21 felnőtt versenyzővel számol majd Portugáliában. A csapat két verseny, a májusi Kadler Gusztáv magyar bajnokság és az egy héttel ezelőtti, tokaji válogató eredményei alapján alakult ki. A korábbi évekhez hasonlóan egy versenyszámban egy nemzet két egységet is indíthat.

A csapatba a sportág három örökös bajnoka is bekerült. Kiszli Vanda címvédőként várhatja a női kajakosok rövidkörös és klasszikus maratoni versenyét is, míg a szakág valaha volt legeredményesebb alakja, Csay Renáta 45 évesen is nekivág egy újabb vb-nek. A 20-szoros világbajnok kajakos párosban 13 elsőségnél tart a vb-ken, Ponte de Limában ismét Czéllai-Vörös Zsófiával ül egy hajóba, akivel az idei Eb-n ezüstérmesek voltak.

Visszatért a válogatottba a kilencszeres világbajnok Kövér Márton is. A Honvéd kenusa az Eb-t sérülés miatt kihagyta, a tokaji válogatót viszont imponáló fölénnyel nyerte klasszikus kenu egyesben. Ebben a számban egyébként tavaly második lett a vb-n, akkor csak Adolf Balázs előzte meg.

A csapatban két olyan kajakos is van, akik három számban állnak majd rajthoz. Czéllai-Vörös a páros mellett, egyesben rövidkörön és a klasszikus maratoni számban is kiharcolta az indulást, csakúgy, mint a férfiaknál Boros Adrián. Utóbbi párosban ezúttal Erdélyi Tamással ül össze.

A vb-n U23-as és ifjúsági korosztályban is osztanak majd érmeket.

A maraton válogatott kerete az világbajnokságra (a szövetség honlapja alapján):

felnőtt:

NK-1 rövidkör: Kiszli Vanda és Czéllai-Vörös Zsófia

NK-1: Kiszli Vanda és Czéllai-Vörös Zsófia

NK-2: Csay Renáta, Czéllai-Vörös Zsófia és Csépe Panna, Rugási Csilla

K-1 rövidkör: Kolozsvári Brúnó és Boros Adrián

K-1: Boros Adrián és Aranyosi Gábor

K-2: Boros Adrián, Erdélyi Tamás és Sellyei Csanád, Kulifai Tamás

NC-1 rövidkör: Kisbán Zsófia és Kis-Batka Imola Johanna

NC-1: Kisbán Zsófia és Bonyai Regina

C-1 rövidkör: Simon Sebestyén és Fodor Nicholas

C-1: Kövér Márton és Zsidai Máté

C-2: Horváth Márton, Gilányi Zsolt és Fodor Nicholas, Besenyei Ádám

U23:

NK-1: Csépe Panna és Sinkó Panna Krisztina

K-1: Sellyei Csanád és Péli Zalán

C-1: Horváth Márton és Simon Sebestyén

ifjúsági:

NK-1: Horváth Kata és Szerafin Zsófia

NK-2: Horváth Maja, Horváth Kata és Molnár Kinga, Józsa Hanna

K-1: Kolozsvári Brúnó és Varga Olivér

K-2: Terei András, Mitring Olivér Gábor és Varga Olivér, Kolozsvári Brúnó

NC-1: Hegedűs Karolina Dóra és Szkárosi Laura

C-1: Soltész Péter és Pluzsik Mihály

C-2: Pluzsik Mihály, Szöllősi Tamás és Szegi Zsombor, Soltész Péter