Slágertéma a sajtóban

– Optimális esetben a gazdasági társasággá alakulásról néhány soros közleményt kellett volna kiadni, mégsem így történt, napokig ez volt a slágertéma a sajtóban és a szurkolók körében is. Miért alakult így az ügy?

– Nem volt ez akkora dolog, de tény, a sajtó felkapta – kezdte Endrődi Péter. – Ezt nyilván betudhatjuk annak, hogy az Audi-ETO körül történtek sokakat érdekelnek, ami összességében pozitív, de a közvélemény a kelleténél nagyobb figyelmet szentelt ennek az egésznek. Egy ilyen átalakulási folyamat hol hosszabb, hol rövidebb időt vesz igénybe. Bár valóban a határidő végén voltunk, elő volt ez készítve, egyáltalán nem voltunk elkésve, tehát olyan veszély nem fenyegette a klubot, hogy esetleg nem tud elindulni a mostani szezonban. Arról is sok mendemonda keringett, hogy ki akarja kinek megszerezni a tulajdonjogot, de végül nagyjából az eredetileg tervezett formában valósult meg az átalakulás. Bartha Csaba elnök közös megegyezéssel távozott, a gazdasági társaságban pedig az egyesület lett a tulajdonos. Ennek elnöke lett Anita, én pedig a kft. ügyvezetője vagyok, emellett Vanyus Attilával, a klub örökös tiszteletbeli elnökével, aki szintén ügyvezetője a gazdasági társaságnak, minden kérdést megvitatunk. Nem egy ember vezeti a klubot, modernizáltuk a szervezetet, mindenkinek megvan a maga helye, feladata, felelőssége. Nekünk igazából egyetlen dolgunk van, mégpedig az, hogy biztosítsuk a hátteret a világ legjobb csapatának, az akadémiai játékosoknak, akik remélhetőleg egyszer a világ legjobbjai lesznek.

Endrődi Péter (balra) és Ambros Martín vezetőedző. Fotó: Nagy Gábor

– A játékosok mennyit éreztek ezekből a változásokból a szezon talán legfontosabb időszakának kezdetén?

– Igazából nem vettek ebből észre semmit. Amikor már úgy álltak a dolgok, akkor még megbízott elnökségi tagként beszéltem az öltözőben a játékosokhoz, megnyugtattam őket. Ők profik, tudják kezelni a helyzetet, elfogadták az új felállást, és azt gondolom, oda-vissza megvan a bizalom.

– Az akadémia végül nem került be a gazdasági társaságba, pedig arról is lehetett hallani. Miért született végül ez a döntés?

– Úgy gondoltuk, az a legjobb, ha a teljes utánpótlás a klub kötelékében marad. Ennek az is az oka, hogy alapvetően egy jól működő rendszerről van szó, ráadásul az akadémiák, így a győri is, egy másik minisztérium alá kerültek. Végül abban maradtunk, hogy nem bolygatjuk meg ezt az állapotot. Anita teljes egészében felügyeli a győri utánpótlást, mellyel komoly tervei, víziói vannak.

Visszatalálni a régi útra

– Mik lennének azok?

– Aki az elmúlt évtizedekben nyomon követte a győri kézilabdát, tudja, hogy komoly fellegvár volt az utánpótlás-nevelésben az ETO – vette át a szót Görbicz Anita. – Rengeteg válogatott játékos került ki innen…

– Többek között Görbicz Anita…

– Valóban, de ez most mellékes. A lényeg, hogy mind az eredményességben, mind a kinevelt játékosok számában ott voltunk a topon. Ez az utóbbi időben megváltozott. Nyilván a felnőttcsapat eredményessége, céljai, lehetőségei is megváltoztak, de sajnos már nem feltétlenül azt a pozíciót töltik be utánpótláscsapataink, mint régen. Most van egy kiváló minősítéssel rendelkező akadémiánk, és célunk, hogy visszataláljunk a régi útra. Szeretném, hogy a korosztályos bajnokságokban jobban szerepeljünk, noha tudom, nem a konkrét eredmény a lényeg, hanem az, hogy játékosokat neveljünk.

Görbicz Anita

– Olyanokat, akik akár az ETO-ban is meghatározóak lehetnek?

– Hosszú távon mindenképpen ezt szeretnénk, de azt még ne várja senki, hogy már a következő szezonban helyi fiatalokra épül a klub.

– Ígéretes fiataljaink azért most is vannak – tette hozzá Endrődi Péter. – Jelenleg is a felnőttcsapat keretének tagja Ogonovszky Eszter, Farkas Júlia, aki sajnos pont a korosztályos válogatottnál a világbajnokságon sérült meg, vagy mondhatnám Győri Alexandrát, aki Sandra Toft kisebb sérülése miatt több felkészülési meccsen is ott volt a csapatban. Szóval azért nem annyira rossz a helyzet, de tény, van dolgunk bőven.

– Nehezebb most egy fiatal játékos dolga, mint mondjuk tizenöt-húsz éve volt?

– Annyiban mindenképpen, hogy mikor én kerültem fel az első csapathoz, szerintem nem volt ekkora különbség az utánpótlás és a felnőtt között, mint amekkora jelenleg van – felelte Görbicz Anita. – Adott a feladat, hogy ezt a távolságot szisztematikus munkával lecsökkentsük, hogy mielőbb hasznos tagja legyen a csapatnak egy kiemelkedő tehetségű fiatal.

– Említették, hogy kiváló minősítéssel rendelkezik az akadémia, de akkor azért változásokra is szükség van. Mi várható ezen a téren a jövőben?

– A legfontosabb, hogy legyen egy rendszer, illetve folyamatos legyen a kontroll. Nagyon lényegesnek tartom a folyamatos mérést, hogy negyedévente megnézzük, ki, miben és mennyire fejlődött, ha nem fejlődött, mi volt ennek az oka. És még sorolhatnám. Rengeteg olyan eszköz, dolog áll rendelkezésre, ami az én időmben nem volt, ezeket ki kell használnunk. Ahogyan nagyon fontos szerepe lehet a dietetikusnak vagy a pszichológusnak is.

Tudatos építkezés

– Az első csapatra rátérve, általában a keretek februárig kialakulnak, most viszont a szezon után is aktív volt a klub a keret kialakításában, ráadásul nem ad hoc jellegűnek tűntek az igazolások.

– Tudatos, tervszerű döntések voltak ezek – mondta Endrődi Péter. – Két játékost, Sandra Toftot és Line Haugstedet örököltük, minden további változás már a mi döntésünk volt, így Laura Glauser és Crina Pintea távozása, Yvette Broch, Ana Gros és a másodedző, Raphaëlle Tervel leigazolása is. Úgy gondoljuk, minőségi játékosok érkeztek, mely bizonyítja, hogy nem állt meg az élet a klubnál, folyamatosan gondolkodunk azon, miként tudjuk biztosítani, hogy a világ egyik legjobb csapata továbbra is Győrben legyen.

– Háfra Noémi kölcsönadása a dán Odensének is friss döntés volt?

– Igen, hisszük, hogy ez a legjobb Noni számára. Nagyon örültünk, hogy ezt ő megértette, és azt gondolom, már most látszanak a pozitív jelei annak, hogy elment egy teljesen más közegbe. Sok támadás ért bennünket Háfra miatt is, és azt reméljük, ezzel nemcsak neki, hanem a magyar kézilabdának, a magyar válogatottnak is segítünk. Egy kiegyensúlyozott, jó formában lévő Háfrára ugyanis nagy szüksége van mindenkinek. Azt is hangsúlyozni szeretném, hogy ebből mi is profitálni szeretnénk. A szezon végén várjuk vissza őt, Háfra Noémire számítunk a jövő Audi-ETO-jában.

Háfra Noémit visszavárja a győri klub. Fotó: Nagy Gábor

– A célokról szinte felesleges beszélni, most is mindent meg kell nyerni…

– Általában ezt várják tőlünk, de én azért árnyalnám ezt egy kicsit. Idehaza egyértelműen a két arany megszerzése a cél, lehetőleg magabiztosan, a Bajnokok Ligájában pedig ott kell lennünk a Final Fourban. Hogy ott aztán mi lesz a kétszer hatvan perc során, majd június elején megtudjuk. Az ellenfelek közül több tovább erősödött, de alkalmasnak érezzük a keretet arra, hogy tökéletes szezont fussunk. Persze sérülés közbejöhet, illetve vannak kismamáink is, mint Kari Brattset és Jelena Despotovic, akiket várunk vissza, ahogyan Haugstedet is, akinek jól halad a rehabilitációja, ami annak köszönhető, hogy ezen a téren is kiváló csapat dolgozik a klubnál. Azt gondolom, teljes létszámban erős bástyák lesznek a keretben, akár védekezésben a hármas posztokon, de említhetném a két klasszis balkezesünket, ami legalább akkora érték, mint a két jó kapus.

Idomulnak a világpolitikához

– Szakmailag a jelen tehát rendben lévőnek tűnik. Mi a helyzet a gazdasági oldallal? Hiszen a világpolitikai helyzet nem igazán könnyíti meg a tervezést.

– Ez sajnos így van, az árfolyamváltozás, az üzemanyag, a rezsi – hiszen rengeteg csapat utaztatásáról, játékosok lakhatásáról beszélünk – mind-mind komoly pluszterhet ró a költségvetésünkre. Szerencsére a hátterünk nem változott, egy-két támogatónkkal még tárgyalásban vagyunk, de azt örömmel mondhatom, hogy a szponzoráció nem csökkent, sőt, vannak olyan partnerek, akik még növelték is a támogatást. Ettől függetlenül nekünk az is a feladatunk, hogy új cégeket hozzunk be. Természetesen folyamatosan idomulni kell a világ változásaihoz, így például az új igazolások szerződéses feltételei már mások, mint a régieknek, idomulnak az adott helyzethez.

– A bérletkonstrukciók kialakítása azt mutatja, nemcsak szponzorokat, hanem új szurkolókat is keresnek…

– Természetesen az a célunk, hogy minél többször megtöltsük az Audi-arénát. Ehhez láthatóan szükség van új réteg bevonására, így szeretnénk megszólítani a diákokat, az egyetemistákat, a Széchenyi-egyetem vezetése ebben például maximálisan partner. Ugyanennyire fontos, hogy az utánpótlás-játékosainkat is kicsalogassuk a mérkőzésekre. Erre van a családi bérlet, amivel a két szülő vagy esetleg a testvér is kijöhet az arénába.

Minél többször szeretnének telt házat az Audi-arénában. Fotó: gyorietokc.hu

– Amikor még játszottam, azt szerettem, ha teljesen megtelt a lelátó – mesélte Görbicz Anita. – Nem titok, azért tudat alatt kevésbé pörög fel egy játékos, ha mondjuk csak a lelátó negyede telik meg. Tehát mindenképpen óriási segítség a csapatnak, ha a teli csarnok buzdítja. Úgy gondolom, fiatal játékosaink a szülőkkel talán hamarabb kijönnek a meccsekre. Ez egy jó lehetőség erre. Akár az is megoldás lehetne, hogy kötelezővé tesszük a meccsnézést az utánpótlásnak, de a kényszer sosem jó. A cél az lenne, hogy maguktól minél többen kijöjjenek, magukénak érezzék a klubot, emellett azért mégiscsak világklasszisokat láthatnak a pályán, és azt is megnézhetik, hova juthatnak el, mert valószínűleg azért kézilabdáznak, mert szeretnének egyszer ők is ETO-mezben, telt ház előtt pályára lépni.

A jövőre is vannak már tervek

– Végezetül még egy kérdés: jól sejtem, hogy a mozgalmas időszak után sem dől hátra a klubvezetés, és már a következő év csapatán dolgozik?

– Ne szaladjuk ennyire előre. Most az volt a lényeg, hogy ez a szezon rendben elinduljon, a csapat készen álljon a feladatokra. Ezt elértük, de jó a felvetés, mert gondolataink, stratégiai elképzeléseink már vannak a jövőt illetően. Sok a kérdés, így többek között vezetőedzőnk, Ambros Martín szerződése a szezon végén lejár. A következő hetekben biztosan elkezdünk beszélni arról, hol képzeli el a folytatást. A játékoskeretben van, akinek még több évre szóló szerződése van, van, akinek csak június végéig. Egyesével leülünk mindenkivel, átbeszéljük az elképzeléseket, terveket. Ahhoz a jó szokáshoz tartjuk magunkat, hogy amint valami eldől, kellő időben bejelentjük. Egyelőre azonban most az a legfontosabb, hogy ebben a szezonban a lehető legjobban szerepeljen az Audi-ETO.

(A cikk a Kisalföld Sportmagazinjában is olvasható, melyet a szerdai lapszámban találhatnak olvasóink.)