A MOL Magyar Kupában az országos első fordulóban hét csapatunkból kettő jutott tovább, közülük az egyik az Abda. A kék-fehérek nagy izgalmak után múlták felül a Pest megyei másodosztályban szereplő Pomázt.

Az Abda jól kezdett, a 10. percben megszerezte a vezetést, azután a házigazdák megfordították az állást és előnyre tettek szert. A rendes játékidő utolsó perceiben Wágenhoffer mentette a menthetőt: kiegyenlített az Abda (2–2). A hosszabbításban Balogh ugyan a hálóba talált abdai részről, a játékvezető azonban lest ítélt és nem adta meg a gólt.

„Műfüvön játszottuk a mérkőzést, előzetesen Gyirmóton hasonló pályán tréningeztünk, hogy ne legyen szokatlan a számunkra – kezdi Wágenhoffer Gergely. – Fordulatos mérkőzésen a meccs hajrájában már minden mindegy alapon támadtunk, ezért védő létemre én is elöl maradtam. A kilencvenharmadik percben aztán egy szép támadás végén Éri Dominik beadásából a tizenhatosról szép fejessel szereztem gólt, ezzel egyenlítettünk ki. A hajrát jobban bírtuk erővel, mint a Pomáz, de nem tudtunk gólt elérni. Következtek a tizenegyesek. A mi csapatunkból a mezőnyjátékosok közül már csak egy sérült társam és én voltunk hátra a rúgásoknál. Nagyon izgultam, és szurkoltam is a kapusunknak, mert én nem akartam tizenegyest lőni. Szerencsésen alakult minden, a pomáziak hibáztak, ezzel pedig továbbjutottunk, rám már nem került sor.”

Wágenhoffer Gergely (jobbra), aki nyártól szerepel az Abdában, és Végh Miklós, a klub technikai vezetője. Fotó: facebook/abdasc



Az abdai játékosok a maroknyi szurkolótáborral együtt ünnepelhettek a meccs végén.

Közöttük volt Boráros Roland kapus is, aki oroszlánrészt vállalt a sikerből a mérkőzés ráadásában.

„Nagyon örültem, hogy a védéseimmel hozzá tudtam tenni a csapat eredményességéhez – kezdi Boráros Roland. – A korábbi idényekben átlagban két büntetőt szoktam védeni a bajnokságban. Most az első két pomázi tizenegyesnél nem találtam el az irányt, utána azonban mindig jó felé vetődtem, de mégsem tudtam hárítani a lövéseket. A végén aztán kettőt is kivédtem, és ezzel hét-hatra megnyertük a maratoni tizenegyespárbajt. Nagy ünneplés volt a meccs után, de bevallom, azért fáradtak voltunk az estébe nyúló kupameccs után. Lelkileg is jól jött ez a siker a bajnoki rajt előtt, hiszen ezzel felvértezve kezdhetünk a hétvégén. A klub vezetése az első hét hely valamelyikének megszerzését tűzte ki célként. Szerintem ezt tudjuk is teljesíteni, mert erősebb csapatunk van, mint tavaly volt, amikor tizenegyedikek lettünk. A kupában pedig várjuk a következő ellenfelet, remélem, sikerül még legalább egy kört menni, hátha utána összejöhet egy Abda–Fradi kupameccs” – teszi hozzá nevetve.