A januártól a győri klub kötelékéhez tartozó sportoló két magabiztos győzelemmel kezdett, előbb földharcban intézte el a lengyel Damian Ste- pient, majd a harmadik intésig hajtotta a brit Lachlan Moorheadet.

A negyeddöntőben ugyan alulmaradt a grúz Tato Grigalasvilivel szemben, de a vigaszágon a grúz származású Shamil Borchasvili ellen azonnal javítani tudott, így a harmadik helyért léphetett tatamira az ukrán Hevorh Manukjan ellen.A tatami mellett a férfi szövetségi kapitány, Ungvári Attila bátyja, Miklós foglalt helyet, fivérével együtt eddig kilenc EB-éremmel írták be a nevüket a sportág magyar történelemkönyvébe. És meglett a tizedik is. A rendes küzdelmi időben nem sikerült eldönteni a medál sorsát, de a hosszabbításban Ungvári Attila kerekedett felül, vazarival nyert, ezzel megszerezte pályafutásának harmadik EB-bronzérmét, az elsőt győri versenyzőként.

„Összességében teljes mértékben elégedett vagyok – kezdte lapunknak az újdonsült EB-bronzérmes. – Az elmúlt időszakban óriási fejlődésen ment keresztül a dzsúdósport, minden éremnek, legyen az Európa- vagy világbajnoki, esetleg Grand Prix-n elért, nagy eredmény, meg kell becsülni. Ami miatt még boldog vagyok, hogy a férficsapat egyetlen érmét most én tudtam megszerezni, de mivel egy család vagyunk, az öröm is közös. Hol egyikünknek, hol másikunknak megy jobban. Hangsúlyozom, a mezőny hihetetlenül kiegyenlített lett, minden meccsen nagyon meg kell küzdeni a sikerért.” Ungvári Attila hozzátette: már jóval az EB előtt kitűzte maga elé célként, hogy dobogóra álljon majd Szófiában.

„A felkészülést is ennek tudatában építettük fel, az már egy más kérdés, hogy ebbe kétszer is beleszólt a Covid. Összesen volt vagy két hónapos kényszerpihenőm, mert mindig visszaestem a betegségben. Szerencsére azért sikerült utolérnem magamat, és jó döntés volt egy törökországi Grand Slam-versenyen elindulni, mert felhozónak igazán kiváló viadal volt” – folytatta a sportoló, aki kicsit bosszús az elveszített meccs miatt.

„Egyszer talán sikerül majd legyőznöm a grúz srácot. Szeretném majd visszanézni a mérkőzést, hogy esetleg megtaláljam riválisom gyenge pontját. Emellett minden meccsből lehet tanulni. A mostani bronz egyébként arra is ösztökél, hogy még keményebben dolgozzak, hogy legközelebb is legalább ilyen eredményes legyek” – folytatta Ungvári, aki most két hét pihenőt kap. Megpróbál egy kicsit feltöltődni, és Győrbe is eljönni, hogy ösztönzésnek a GYAC fiataljainak megmutassa az érmét.

„Aztán folytatjuk a munkát, hiszen a budapesti Grand Slam, majd a vb már olimpiai kvalifikációs pontokért mennek” – mondta végezetül a dzsúdós.