A Rába ETO egykori játékosa, majd a női csapat szakosztály- vezetőjeként dolgozó Kiss Lajos irányításával megnyerték a 11 csapatos megyei bajnokságot, és jövőre már az NB II-ben küzdhet a csapat. Aki az elmúlt években kicsit is követte a lébényi kézilabdát, igazából nem lepődött meg az eredményen, bár tény, többségében utánpótláskorú játékosokkal érte el ezt a nagy sikert az egyesület.

„Tavaly a serdülőbajnokságban tizenöt meccsből tizenötöt nyertünk, mikor a Covid miatt lefújták a bajnokságot. Tulajdonképpen ott korosztályos szinten jó eséllyel lett volna egy aranyérmes csapatunk, melyre épült a mostani gárda, hiszen most első éves ificsapat vagyunk, a keretben többségében 2004-es vagy később született játékosok szerepelnek, mindössze két felnőttel kiegészülve nyertük meg a bajnokságot. Nem titok, ez is volt egyébként a cél” – kezdte Kiss Lajos vezetőedző, aki leginkább arra büszke, hogy ezek a játékosok szinte egytől egyig Lébényben, nála kezdték a kézilabdát.

„A nulláról indult mindenki, gyakorlatilag itt tanulták meg ezek a gyerekek a kézilabda alapjait az elmúlt hat és fél év alatt. Szinte mindenki idevalósi, Kimléről, Mecsérről vannak még gyerekek, akik ide jártak, járnak az általános iskolába” – fogalmazott a szakember.

A kitartó munka nemcsak a felnőtteknél hozta meg az eredményt, az ifjúsági III. osztályban szereplő gárda is jól szerepel, az ezüstéremért küzdenek.

„Pedig bennünket is értek gondok, a kettős terhelés miatt sem volt minden zökkenőmentes, de megoldottuk. Mondjuk a szezon nem a legjobban kezdődött számunkra, két vereséggel és egy döntetlennel rajtoltunk, akkor aligha hittük, hogy ebből akár még aranyérem is lehet, de aztán a többi meccset, szám szerint tizenhetet megnyertük, és bár még vannak hátra mérkőzések, már nem tudnak bennünket megelőzni a riválisok” – folytatta Kiss Lajos, aki a munka mellett azt is a siker kulcsának tartja, hogy kicsit ismeretlenek voltak az ellenfelek számára.

„Tavaly nem voltunk a felnőttben, mondhatni kicsit el is bújtunk a mezőny elől. Egyértelmű a cél, szeretnénk jövőre az NB II-ben szerepelni. A csapat nagy része marad, egy-két igazolást tervezünk, fiatal, ambiciózus játékosokat keresünk. Igazából nem tudjuk, milyen lesz a mezőny, hiszen átalakulóban van az NB I/B-s és az NB II-es bajnokság is. Az lehet az előnyünk, hogy hetente négyet edzünk, míg sok más csapat ebben az osztályban csak kettőt, a felkészülési időszakban pedig mindennap edzünk. Ebből nem engedünk, de szerencsére aki nálunk van, ezt örömmel vállalja.

Kiss Lajos sportvezetőként a legnagyobb egyéniségekkel dolgozhatott együtt, és a bajnoki cím híre gyorsan terjedt.

„Nagyon sok mindenki gratulált, napokig folyamatosan jöttek az üzenetek, írt többek között Görbicz Anita, Aurelia Bradeanu, Borbás Rita, és még sorolhatnám. Ez komoly visszajelzés számomra, mert talán nem múlt el nyomtalanul az a hosszú idő, amit a sportágban a legmagasabb szinten eltöl- töttem.”

A bajnokság élcsoportja: 1. Lébény U22, 35 pont (20 mérkőzés); 2. Győrszemere, 32 (19); 3. Fertőszentmiklós, 29 (17); 4. Lipót, 26 (18).

Vasi arany.A férfi megyei bajnokságban mindössze hat együttes szerepel, közülük a bajnoki címet a hátralévő meccsek eredményétől függetlenül a Vas megyei Szentgotthárd szerezte meg. Az ezüst a VKCSK-nak, a bronz a Hegykőnek jutott.