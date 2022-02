A hétvégével a magyar csapat befejezte győri edzőtáborát, ám a dél-amerikai bokszolók egészen február 7-ig kihasználják a létesítmény kiváló adottságait.

A mieink számára ez volt az utolsó válogatott-összetartás a debreceni viadal előtt, amely az elmúlt évek során Európa egyik legrangosabb amatőr­viadalává nőtte ki magát.

Több győri ökölvívó is ringbe szállt a korábbi években ezen a viadalon, ezúttal azonban nem lesz bokszolója a GYAC szakosztályai közé bekerült győri Gladiátoroknak.

„A magyar bajnok Gerzsenyi István lett volna az indulónk, de sajnos neki is pozitív lett a koronavírustesztje, ami miatt egyelőre pihen, az edzőtáborban sem vett részt, illetve az emlékversenyt is kihagyja – kezdte Nagy Zoltán, a GYAC ökölvívóinak vezetőedzője. – Ő legkorábban a márciusi, U22-es Európa-bajnokságon léphet újra ringbe. Rajta kívül jelenleg válogatottságra esélyes sportolónk nincs, de dolgozunk azon a klub vezetésével, hogy minél több ígéretes sportoló kerüljön ki tőlünk. Azt gondolom, a GYAC-ba való belépéssel jó irányba indultunk el, szerencsére az országos szövetséggel is jó a kapcsolatunk, a pandémia okozta nehézségekre anyagi kompenzációt ígértek. Szóval kezdünk kiegyenesedni.”

A kiváló körülmények miatt esett a brazilok választása az Olimpiai Sportparkra. A Magyar Ökölvívó Szövetség felől érkezett jelzés, hogy megfelelő helyszínt keresnek a brazil válogatott felkészüléséhez, így döntöttek a győri létesítmény mellett, hiszen minden feltétel – szállás, étkezés, edzéslehetőség – adott volt.

„Ebben a koronavírusos helyzetben ez nagyon fontos, hiszen eléggé óvatosak a brazilok, külsősökkel eleve minimálisra csökkentik a találkozásokat” – mondta el Nagy Zoltán, aki azt is elárulta: a a 15 versenyzővel és öttagú szakmai stábbal érkezett brazilok egy hete készülnek Győrben. A válogatottkeretben olimpiai és világbajnoki ezüstérmes bunyós is van.

„Ez a közös edzőtábor rendkívül hasznos volt a magyar válogatottnak is, az pedig mindenképpen inspiráló utánpótláskorú versenyzőink számára, hogy ilyen klasszis bunyósokat láthatnak felkészülés közben” – tette hozzá a szakember.