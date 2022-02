A sportoló a decemberi vb-t követően januárban kezdte a felkészülést az idei versenyszezonra, ami úgy tűnik, jól sikerült.

„Heti hét-nyolc edzéssel ké- szülök. Délelőttönként inkább erőnléti, délután pedig labdás és technikai edzésekkel. Abszolút sportágspecifikusan építjük fel ezeket. A sportágra jellemző főbb izomcsoportokat próbáljuk fejleszteni” – kezdte Janicsek Zsanett, aki Blázsovics-Petri Zsó- fiával nemrég megnyerte a szabatéren rendezett US Teqball Tour San Diegó-i női számát.

San Diego: Blázsovics-Petri Zsófia és Janicsek Zsanett a dobogó tetején. Fotó: RK2 Photography

„Nehezen indult számunkra a verseny, ugyanis a csoportkörben elvesztettük az első két meccsünket és végül csak harmadik helyen jutottunk tovább. A következő körben simán győztünk, az elődöntőben azonban a legnagyobb favorit várt ránk: egy brazil–amerikai páros, amelynek utóbbi tagja női párosban világbajnoki ezüstérmes. Itt nagy küzdelemben kettő- egyre sikerült nyernünk, aztán a döntőt, amit az ESPN amerikai sportcsatorna élőben közvetített, már viszonylag simán, kettő-nullával húztuk be – folytatta a győri teqballos. – Nagyszerű verseny volt, és amiért mentünk, azt elhoztuk. Zsófival most először indultunk együtt, sok időnk nem volt összeszokni, de a végére nagyon jól belerázódtunk és büszke vagyok rá, hogy így szerepeltünk” – mondta Janicsek, aki hozzátette: férfi párosban a későbbi győztes franciáktól szenvedett vereséget az ott induló magyar duó, amely így is harmadik lett, s szerinte mindenképpen szép eredmény, hogy mindkét nemben éremmel térhetett haza a küldöttség.

A Phoenix Teqball Academy játékosa elmondta: az Egyesült Államokban rendkívül nagy népszerűségnek örvend a magyar fejlesztésű sportág.

„Amerikában az utóbbi két évben egyre népszerűbbé vált a teqball és a 2028-as Los Angeles-i olimpián nagy eséllyel ott is lehet a sportág, így ezt is szem előtt tartja a nemzetközi szövetség. Amerikában sokan játsszák és egyre jobban fejlődnek a játékosaik. Idén az a terv, hogy havonta rendeznek egy hasonló versenyt az Államokban, emellett az ESPN-nel kötött szerződés értelmében mind a tizenkét US Teqball Tour verseny döntőjéről lesz tévés közvetítés” – mesélte tapasztalatait.

A 25 éves labdarúgó lánynak idén is elég zsúfolt lesz a naptára, habár sok verseny időpontja egyelőre még kérdéses.

„Hosszú távra nem tudunk tervezni, mindenesetre sok nemzetközi versenyt meghirdetett a szövetség. Ami biztos, hogy jövő hétvégén színvonalas tornát rendeznek Lisszabonban, majd március közepén egy új sorozat, a World Series első fordulóját tartják Párizsban. A továbbiakban a tervek szerint Horvátországban, Olaszországban, Lengyelországban és Szenegálban is indulok majd. Emellett decemberben ismét világbajnokságot rendeznek, amire áprilisban kezdődik a kvalifikáció az ob-val, és az a cél, hogy párosban és egyéniben is ott lehessek a tornán.”