Győri Audi ETO-Debrecen

Előzetes - A spanyolországi női világbajnokságot követően nem sok ideje volt a kikapcsolódásra és a regenerációra az Audi-ETO játékosainak, akik az eredeti tervek szerint már január 9-én pályára léptek volna a Bajnokok Ligájában. A győriek számára elég nehézkesen indult az év, ugyanis többen koronavírusosak lettek a csapatnál, a Sävehof elleni találkozót emiatt el is halasztották, így múlt héten zsinórban három hazai BL-találkozót kellett lejátszaniuk a lányoknak.A zöld-fehérek a nehézségek ellenére is sikerrel vették az akadályokat, hiszen a Sävehof ellen kilenc (39–30), a Krim Ljubljana ellen pedig tizenhárom góllal (40–27) nyertek, legutóbb azonban igencsak megizzadtak az Odense-meccsen, ahol csak az utolsó pillanatban sikerült behúzni a két pontot (27–26). A győriek ezzel eddig mind a tizenegy BL-mérkőzésüket megnyerték az idei kiírásban, sőt, a bajnokságban is veretlenül várják a mai, DVSC Schaeffler elleni hazai összecsapást

. Az elmúlt időszakról és a folytatásról Ambros Martín vezetőedzővel beszélgettünk.

– Ilyen körülmények között mennyire volt nehéz felkészülni erre a kőkemény sorozatra?

– Valóban azt mondhatjuk, hogy nem alakult számunkra álomszerűen az évkezdés, nem igazán erre számítottunk. Minden körülmény ellenére a csapat a lehető legjobb formáját mutatta meg az elmúlt időszakban és a problémákat motivációs tényezőként kezelte.

– Az első két BL-találkozót viszonylag könnyebben nyerték meg, míg az Odense ellen sokáig az is kérdéses volt, hogy pontot menthetnek-e. Hogyan értékelné ezt a három mérkőzést?

– Közel két hónapon keresztül nem edzett együtt a csapat, így tisztában voltunk vele, hogy három BL-mérkőzéssel nagyon nehéz kezdés vár ránk. Ráadásul nem volt felkészülési időnk, hiányos volt a keretünk, míg a kemény ellenfeleink jó ritmusban várták a találkozókat. Az egyetlen pozitívum az volt, hogy hazai pályán játszhattunk, a saját közönségünk előtt, ami minden meccsen extra erőt és motivációt ad a lányoknak. Az Odense elleni találkozón egyszerűen arról volt szó, hogy nyomás nélkül, nagyszerűen játszottak. Számunkra ez volt az a találkozó, ahol idén először a teljes csapat rendelkezésre állt. Ennek ellenére szenvedtünk, de nyernünk kellett, vagy legalábbis szükség volt rá, hogy egy ilyen nehéz meccset is játsszunk. Talán most nem az eredmény volt a legfontosabb, csak a küzdőszellem és hogy ne adjuk fel nyomás alatt sem.

– A vírusfertőzésből visszatérő játékosok is egyre több szerepet kaptak a találkozókon, rengeteget rotálta a csapatot. Mondhatjuk, hogy ennek függvényében igazi csapatmunka volt ez a három siker?

– Nem csak az elmúlt három mérkőzésen mutatkozott ez meg. A nagybetűs csapatmunka a múltban, a jelenben és a jövőben is a személyiségjegyünkhöz tartozik, a szezon hátralévő részében is jellemző lesz ránk.

– Az együttes legközelebb a bajnokságban, a Debrecen ellen folytatja. Ezen a mérkőzésen mindenki rendelkezésre áll majd?

– Igen, mindenkire számíthatok majd a Debrecen ellen, ami jó, de egyben gondot is okoz, hiszen választanom kell majd a játékosok között.

– Mit vár a DVSC elleni összecsapástól?

– A magyar bajnokság ugyanolyan fontos számunkra, mint a Bajnokok Ligája. A DVSC remek csapat, s ismét nehéz mérkőzés vár ránk. Ellenfelünk jól teljesít, így ezúttal is a legjobb formánkat kell hozni és maximálisan koncentrálni. Számítok a szurkolóink támogatására és bízom benne, hogy jó kézilabdával és örömjátékkal háláljuk meg, hogy minél többen kilátogatnak a találkozóra.