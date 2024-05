A téli délelőttön gyakran nyílik Csornán Karakai Ferenc szíjgyártó és bőrdíszműves kisiparos műhelyének ajtaja. Nemcsak a városban, hanem széles környéken ő az elromlott,, elszakadt bőrből, műbőrből készült és azzal díszített használati tárgyak, sportszerek egyedüli mestere és „doktora”. Újat is készít, de csak keveset. Munkájának zöme javítás.

E szolgáltatáshoz kap segítséget — adókedvezményt — az államtól, így érvel: — Kevés munkával, kevés anyaggal és kis költséggel meghosszabbítjuk a használati tárgyak „életét”. Ez jó a népgazdaságnak, jó az embernek is. Hiszen nem telik mindennap újra, de ha telne is, pazarlás lenne a kissé meghibásodottat eldobni. A több mint harminc évvel ezelőtt szakmát tanult ember az értékmentés tudatával és akaratával szívesen vesz kezébe minden egyes darabot. Az oldalán elszakadt sporttáska tulajdonosát például így biztatta: a díszére válik a folt, amit ráteszünk. És mert sürgős a táska, testére érte lehetne. Iskolák, sportegyesületek bőrből készült, borozott eszközeinek százait javítják nem csak csornai, de még győri megrendelésre is segédjével, Horváth Károllyal. Az igazi szíjgyártó munka a lószerszám, a gépszíj, az új bőrlabda készítés, de ezekből egyre kevesebb kell.

Egy-egy megrendelés azért akad. A műhelyben most is van egy kantár és gyeplő. A rábaközi napokra készítette Karakai Ferenc, amikor kiállítást rendeztek a város kisiparosainak munkáiból. Szenvedélyesen beszél szakmájáról, arról, hogy valamikor csak kézzel dolgoztak, a varrni valót a küsübe (varrószék) fogták és még nittszeget se engedtek használni, mert az rozsdásodik, hogy a bőr színének azért kell belül lenni, ha fémkarikát fognál bele, mert ott kevéssé kopik, és hogy az apró gépöltések elrágják a cérnát...

Mindenkihez, aki csak megfordul a műhelyében, van néhány kedves szava. A várakozóknak olvasnivalót ad és megbeszélgetik a legfrissebb politikai eseményeket. A pénztárcájára új csatát tetető földinek meg különösképpen megörül. Érdeklődik, mi újság otthon, Szanyban? Kilenctagú családjukból akár csak egy testvér él ott, de sok szál fűzi ma is oda. A régi ismerősök, iskolatársak, az iskola és tanárok, a szép széles Fő utca. És talán jobban, mint az ott élők, számon tartja, mi mindennel gyarapodott szülőfaluja. Mert a földes szobát, a vízhordást, a gyermekkori élményeket nem lehet elfeledni. Azt sem feledi soha, hogyan lett szíjgyártó inas: apjával éppen búzát vittek tehénszekérrel a malomba, a szíjgyártómester háza előtt ötlött apja eszébe, odaadná Ferkót inasnak, ha venné?. Vették, aztán, miután kitanulta — három kemény esztendő alatt — a szíjgyártóságot, tovább hajtotta a tudásszomj. Szombathelyen sajátította el a bőrdíszművességet, meg a futball-labda készítést. Sokfelé járt, de szíve hazahúzta a Rábaköz fővárosába, Csornára, amit mindig olyan nagynak, szépnél látott gyermekkorában, amikor 18 kilométeres gyaloglás után néhány órát ott töltött.

Több mint húsz éve szolgálja kisiparosként Csorna és környéke lakosait. Tizenhét fiatalt tanított meg a szakmájára, közülük tizenhatnak ma is ez a munkája. Közben ő maga is tanult. ..öreg fejjel” — néhány évvel ezelőtt — végezte el a közgazdasági technikumot — feleségével együtt. Közéleti emberként is sokat tesz a városáért. 1961-től a KIOSZ helyi titkára, törődik az ipart tanuló fiatalok képzésével, a szakma szeretetére nevelésével. Szívén viseli a kisiparosok özvegyeivel való törődést, szükség esetén a szociális támogatást. A Hazafias Népfront Csorna városi Bizottságának elnökhelyettese. A békeakarat, a béke ügye szolgálatának szószólója, ezért is delegálták a múlt évi békekongresszusra, melynek tapasztalatairól, az ott elhangzottakról azóta több közösség előtt

beszámolt. Tevékenységét fémjelzi, hogy 1960-ban ,„A könnyűipar kiváló dolgozója” és 1966-ban „A szakma kiváló kisiparosa” elismerést kapta meg. Szorgalmas, tisztes munkával érte el, hogy szép otthona van. Két lányát tudatosan készítette a tartalmas életre. Öt ujját kinyitva mutatja, hogy a lányok jól tanulnak az egyetemen, és ez azt is jelenti: valóra váltják apjuk legszebb álmait.