Az UNI Győr MÉLY-ÚT női csapata bajnoki mérkőzésen ma 17 órakor a TFSE-MTK-t fogadja az egyetemi csarnokban. A zöld-fehérek két rangadón

vannak túl, előbb a Sopron Basketet legyőzték Iványi Dalma tanítványai, a Szekszárdtól viszont múlt vasárnap kikaptak, így most az a céljuk, hogy visszataláljanak a győztes útra.

"Sokat dolgoztunk azon a héten, hogy kijavítsuk a hibákat, emellett pedig folytattuk a két új játékosunk beépítését, valamint a saját játékunk építését. A szekszárdi meccs tanulsága, hogy ha az egyszerű dolgokba belehibázunk, annak vereség lesz a vége. Pontosan, precízen kell kosárlabdáznunk, mert csak úgy lehet esélyünk a jó eredményekre. A TFSE nem lesz egyszerű feldat, hiszen agresszív, kemény kosárlabdát játszik, teljesen más szerkezetben, mint például a Szekszárd. A TFSE otthonában is végig éles csatát vívtunk egymással, most is negyven percen keresztül száz százalékosan kell koncentrálnunk. Fontos, hogy mi irányítsuk a mérkőzés ritmusát – ez Szekszárdon nem volt meg–, illetve egyéni és csapat szinten is határozott védekezésre lesz szükség, mert a TFSE nagyon gyors játékot játszik, ezt meg kell tudnunk állítani, emellett a saját támadásainkban fontos, hogy megtaláljuk és ki is használjuk azt, hol van előnyünk, hol tudjuk megbontani az ellenfél védekezését" – fogalmazott Iványi Dalma, a győriek vezetőedzője.

Egy edzéssel a Cegléd otthonában

Nagy győzelmen és utazáson van túl a Sopron Basket női együttese, amely ma 18 órától a Cegléd otthonában lép pályára.

Gáspár Dávid, a soproni csapat szakvezetője nem titkolta: nehéz mérkőzésre számít. Hét közben a csapat két éjszaka is utazott, Kurszkban pedig játszott – és parádés szünet utáni játékával megnyert – egy nagy iramú Euroliga-mérkőzést. Csütörtökön délben, 16 óra utazás után tért haza a küldöttség, így érthetően fáradt, elcsigázott a társaság. Gyakorlatilag egy péntek délutáni edzéssel készültek a zöld-sárgák a bajnokira, melyen azért így is a címvédő számít toronymagas esélyesnek.

Folytatnák a sorozatot

Ma 19 órától az ország másik végében, Nyíregyházán lép pályára az SKC férficsapata. A soproniak zsinórban kilenc megnyert mérkőzés után látogatnak Szabolcsba. Ősszel viszont még a nyírségiek nyerni tudtak Sopronban.

Kosztasz Flevarakisz, az SKC szakvezetője szerint annak ellenére, hogy az akkor sérülések tizedelte SKC otthonában nyerni tudott, igazán saját pályáján veszélyes a Nyíregyháza. A rivális kapcsán elsősorban azt emelte ki a görög szakember, hogy a Nyíregyháza két amerikai hátvédje együtt 45 pontot átlagolnak, a chilei center, Suarez távolról is nagyon veszélyes, a szintén amerikai erőcsatár, Leday pedig atletikus, erőszakos, harcos kosaras.

Ahhoz, hogy az SKC folytatni tudja remek sorozatát, Nyíregyházán is maximális erőbedobásra lesz szükség, emellett nem szabad hagyni a riválisnak, hogy saját gyors, rohanós, rendezetlen védelem elleni játékát tudja játszani.