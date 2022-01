Csütörtökön érkeztek Nyíregyházára a versenyzők edzőikkel és rögtön birtokba is vehették az új sportkomplexumot.

Forrás: Soproni FAC

Az első edzésünk 16 órakor kezdődött. Kozák Luca vezetésével melegítettünk be, majd az edzés további részét Suba László vezette, aki Luca edzője is. Összesen 8 lány kapott meghívást a gát összetartásra. Bevallom az edzés elején kicsit izgulva álltam oda a gátakhoz. A foglalkozás jó hangulatban telt el és sok új dolgot tanultunk.

A másnap délelőtti edzés 10 órakor kezdődött és magabiztosan, motiváltan kezdtem neki a munkának. Ez meg is látszott a teljesítményemen. Éreztem, hogy sikerült beépíteni az edzésbe az első napon tanultakat. Új gátiskola gyakorlatokat tanultunk és rengeteg nyújtó feladatot, amit innentől otthon is tudok használni a mindennapi edzéseim során.

A délutáni munkát gátak nélkül végeztük. 60 és 150 métereket futottunk, amit Suba László edző mindenkinek külön lemért. Az edzés végén egy közös nyújtással és beszélgetéssel zártuk a napot.

Hasonlóan a pénteki naphoz szombaton is 10 órakor kezdődött a délelőtti edzés. Egyéni bemelegítés után, közösen Suba László irányításával folytattuk a gyakorlást. Helyből ugrottunk távolt, majd kicsit messzebbről a homokba szökdeltünk. Utána megnézhettük az erősítő termet és természetesen gyakorlatokat is csináltunk ezen a helyszínen is. Az edzés után össze ült a csapat és meghallgattuk Suba László összegzését az elmúlt 3 napról.

Nagyon nagy megtiszteltetés volt itt lenni, és hogy ennyit tanulhattam Kozák Luca olimpikon edzőjétől, Suba Lászlótól.

Nagyon jól éreztem magam és nagyon örülök, hogy új embereket ismerhettem meg. Külön köszönet Nagy Viktóriának, az edzőmnek, hiszen nélküle nem élhettem volna át ezt az élményt. Köszönöm szépen hogy részt vehettem ezen a gát összetartáson

- számolt be az élményeiről Alíz.