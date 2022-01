Rá emlékezünk.

Győrből, az ETO-ból 1998-ban fiatalon került ki Portugáliába, a világhírű Porto csapatához, majd kölcsönben játszott a Salgueiros és a Sporting Braga együttesében is. Az ugyancsak patinás Benfica 2002-ben igazolta le.

Élete utolsó meccsén Guimaraesben a mérkőzés hatvanadik percében állt be a lisszaboni sztárgárdába. Adott egy gólpasszt, majd a hajrá végén sárga lapot kapott a játékvezetőtől. Nem sokkal később a szakadó esőben összeesett a pályán és a kétségbeesetten integető társak jelzésére rohant be hozzá az egészségügyi személyzet. Negyed óráig állt a játék, s amikor a mentő elindult vele a kórházba, már sejtették, hogy nagyon nagy a baj. Hiába küzdöttek az orvosok az életéért, nem sokkal éjfél után be is jelentették a tragédia hírét: elhunyt Fehér Miklós.

A televíziós közvetítés révén egész Portugália tanúja lehetett a drámának, a késői órában elindultak a telefonhívások hazánkba.

„Otthon az ágyban feküdtem, a mobilom már ki volt kapcsolva, amikor csörgött a vezetékes telefonom – emlékezik Vajda György, a Nemzeti Sport újságírója. – Bölöni László barátom jelentkezett Nancyból azzal: Gyuri, nagy baj van Fehér Mikivel. A portugáliai ismerősei hívták, mert Laci nem sokkal azelőtt a Sportingnál volt edző, portugál bajnokságot és kupát is nyert a csapatával. Ellenfélként többször találkozott Mikivel, ismerték egymást.

Elmesélte, amit tudott. Majdnem elejtettem a telefonkagylót. Azonnal szóltam L. Pap István kollégámnak, aki lapzárta után a munkából hazafelé tartva szerencsére még a szerkesztőséghez közel járt és onnan visszafordult. Közben Somogyi Zsoltot is hívta egy barátja, aki a portugál tévében látta a sajnálatos eseményeket. A nyomda egy óráig tudott várni a hosszabbított lapzártával, így itthon csak a Nemzeti Sportban jelent meg röviden Fehér Miki halálhíre. Én egész éjjel az események hatása alatt voltam, nem is tudtam aludni. Majd másnap reggel döbbenten néztem a könnyfakasztó képsorokat, amelyek bejárták az egész világot.”

Azóta az ETO és a Benfica is méltóképpen őrzi Fehér Miklós emlékét.

Győrben az ETO-nál róla nevezték el a gimnáziumot, a díjat, amit évente a legtöbbet fejlődött tehetséges futballista kap meg. Egykori iskolájában, a Bercsényiben ugyancsak díj viseli a nevét és az intézmény aulájában egy szobrot állítottak a tiszteletére.

A portugál klub visszavonultatta a 29-es mezt, amit ezek után már senki nem viselhet a Benficánál, valamint a klub stadionjában mellszobrot állítottak Mikinek. Győri temetésén a luzitánok küldöttségében helyet kapott a legendás Eusébio is.

A 2004/05-ös portugál bajnoki cím megszerzése után a Benfica küldöttsége Luís Filipe Vieira klubelnök és Giovanni Trapattoni vezetőedzővel együtt Győrbe látogatott, ahol átadtak egy aranyérmet Fehér Miklós szüleinek és kilátogattak a játékos sírjához is.

Miki napjainkban sokunk szívében él tovább.