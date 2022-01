Folyamatban van a Soproni Atlétikai Club beolvadása a SMAFC-ba, amint az Atlétikai Szövetség tagjai közé fogadja az egyetemi klubot, a soproni atléták a SMAFC sportolóiként versenyeznek tovább. Marton Tamás elnök elsősorban azt várja a fúziótól, hogy végre megfelelő infrastruktúra is segíti a soproni atlétikát. Ez ugyanis régi és nagy hiányosság Sopronban.

- Horváth József, a SMAFC elnöke keresett meg bennünket az egyesülés ötletével és hosszú tanakodás, valamint az egyetem vezetésével való egyeztetés után mondtunk igent. Úgy gondoljuk, hogy az egyetemi beruházások garanciát jelentenek majd arra is, hogy a soproni atléták jobb körülmények között, a ma még hiányzó infrastrutúra megteremtésével sportolhatnak - mondta el Marton Tamás, utalva az új egyetemi tornacsarnok építésére és egy hatszáz méteres futókör ígéretére.

Rónai András és Gombás Iván a dobogón, előttük Marton Tamás edző.

A soproni atlétika nagy múltra tekinthet vissza, még akkor is, ha közben mindig változott a háttér, vagy éppen az elnevezés. A textiles időket az SSE, azután a sportiskolai évek követték, húsz éve pedig Soproni Atlétikai Clubként sprotolnak - elsősorban a futók és az ugrók. Merthogy dobóatléták például nincsenek, de ennek is az infrastruktúra hiánya az oka. Jelenleg 115 igazolt sportoló tartozik a klubhoz, jelentős hányaduk gyermek. Közülük negyvenketten rendelkeznek versenyengedéllyel, de az elmúlt években 20-an, 25-en indultak országos bajnokságokon. 2020-ban sikeres évet zártak: hat első és négy második helyet szereztek a számos további előkelő hely mellett. Tavaly sem volt okuk a szomorkodásra; két aranyérem, négy ezüst- és három bronzérem került a klub versenyzőinek nyakába. Kiemelkedő versenyzője az atlétikai klubnak Moser Boglárka, U18-as válogatott futó, aki fedett pályán nyert aranyérmet 1500 és 3000 méteren is. Dolmány Emma U16-os atléta, akit ugyancsak beválogattak a korosztályos válogatottba, ám sajnos versenyét a járvány miatt lefújták. Némethné Csordás Rita edző foglalkozik a közép- és hosszútávfutó versenyzőkkel, Marton Tamás pedig a sprinter, a rövid gát és az ugrószámokban edzi a versenyzőket. Rajtuk kívül Lengyel Gabriella, Vörzsönyits Kinga és Koloszár Enikő foglalkozik az atlétákkal, elsősorban a gyerekekkel.

- Idén már túl vagyunk két versenyen, szép eredményekkel, és februárban kezdődnek a fedett pályás versenyek is. Igaz, itt kicsit hátrányban vagyunk, hiszen nincs fedett futópálya, ahol edzhetnénk, de így is dobogós helyekben bízunk - árulta el Marton Tamás. Az elnök-edző nagyon bízik abban, hogy a SMAFC égisze alatt felnőttek is csatlakoznak a klubhoz, például az egyetemisták köreiből, s a nem túl távoli jövőben a soproni atléták jobb körülmények között készülhetnek a még jobb eredmények érdekében.