„Ennek ellenére beleálltam keményen a munkába, de egyszer úszás közben a térdem megroppant, levált egy porc, meg kellett műteni, így minimum fél év kihagyás várt rám. Itt tört meg egy kicsit a karrierem, hiszen házasként már a saját egzisztencia megteremtésén kellett dolgoznom, ráadásul megszületett Réka lányom is. Eltávolodtam a sporttól, a lelkemnek így volt könnyebb. Testvérem révén azért figyeltem az eseményeket, és nagyon örültem, mikor Attila Szöulban a négyes tagjaként aranyérmes lett. Az ő versenyzése miatt tértem vissza a kajak-kenu-pályára. Vállalkozóként segítettem a győri klubot, majd 1996 elején kért fel Kadler Gusztáv ügyvezetőnek. Izgalmas feladat volt, hiszen a triatlon, az úszás és a kajak-kenu is hozzánk tartozott. Akkoriban kezdett a szövetség is felépülni, egyre több világversenyt rendeztünk Győrben is, ezek pedig újabb kihívásokat, lehetőségeket jelentettek. A kétezres évek elején megjelent a szinkronúszás és a vízilabda is a palettán, és adott volt, hogy ezeket a sportágakat is úgy építsük fel, mint a jól működő kajak-kenut, melynek persze több évtizedes előnye volt. Izgatott az a feladat, mennyiben más egy egyéni és egy csapatsportot irányítani tulajdonképpen teljesen más mentalitás, cél és lehetőségek között. Azt gondolom, jó irányba indult el például a vízilabda, hiszen ismét van élvonalbeli felnőttcsapatunk, de nyilván itt még a tanulási fázisban vagyunk. Emellett továbbra is fontos szerepet tölt be a munkásságomban a kajak-kenu is. Mindig vannak új dolgok, kihívások, így igazából időm sem volt azon gondolkodni, hogy betöltöttem a hatvanat. Jól érzem magam abban, amiben vagyok, még szeretném jó ideig ezt csinálni” – mondta végezetül a sportvezető.