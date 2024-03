A tudományos szempontú bemutatásnak köszönhetően az érdeklődők megismerhették a leletek történelmi hátterét, amelyek tanúbizonyságot adnak arról, milyen élet zajlott a Sopron környéki településeken a múltban.

A késő bronzkor végi különleges leletekről, kincsekről tartott izgalmas előadást dr. Mrenka Attila vezető régész Fotó: Máthé Daniella

Azért fontos, hogy ezeket a nagyobb közösség is megismerje, mert az ilyen típusú kincsleletek presztízst adnak egy múzeumnak, főleg úgy, hogy ebből a típusú leletből összesen 22-23 darab ismert Európa szerte

- osztotta meg lapunkkal a szakember.

- Azt gondolom, hogy a város lakossága viszonylag keveset tud Sopron régmúltjáról. Természetesen itt nem a középkori Sopronra gondolok, hiszen annak nagy része a feltárásoknak köszönhetően látható, hanem főleg a római kori városra, amelyről már kevesebbet tudnak, illetve arra, hogy mi volt itt a rómaiak előtt, kik voltak azok az első soproniak, akik a városnak a stratégiai jelentőségét felismerték - tette hozzá.

- A Soproni-hegység és a Fertő tó közötti kis völgyben, mint kisded az anya karjában úgy bújik meg a város és ez az a stratégiai szerep, amit hangsúlyozni kell. Előadásom erről a korszakról szólt, bemutatva azt az időszakot, amelyből ezek a kincsek előkerültek. Szeretném, ha mindenki megismerhetné, hogy az akkori válságokat hogyan próbálták megoldani és a meglévő hatalmi struktúrát hogyan próbálták átmenteni.

A társadalomvezető harcos férfiak mellé felkerültek a női vezetők is, akik ezeket a válságokat a maguk módszerével úgy próbálták megoldani, hogy kincseiket felajánlották valamiféle Isteni gondviselésnek. Ezek közül a kincsek közül 2023-ban többet is megtaláltunk a Várhelyen, például aranyozott lemezeket, bronz gömbszeleteket. Ehhez az együtteshez tartozik két darab úgynevezett végtelen spirálban összetekert aranyszál is, amelyeket szintén bemutattam az előadásomban - zárta a beszélgetést.