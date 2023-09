Ezen a hétvégén folytatódnak az Esterházy-kastély és a Cziffra György Fesztivál közös szervezésű kulturális eseményei. A szervezők célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a fiatal művészeknek, továbbá minőségi zenei koncertekkel színesítsék a térség kulturális életét. A koncertek az Esterházy-kastély Marionettszínházában lesznek és mindhárom napon 19 órakor kezdődnek.

A fesztivál szeptember 15-én, pénteken az áRON feat. Szakonyi Milán - Egy dal születése című produkcióval kezdődik. Romhányi Áron eMeRTon, többszörös Fonogram díjas zongorista, Artisjus díjas könnyűzeneszerző, valamint Szakonyi Milán Fonogram jelölt énekes-gitáros estje a két művész rendkívül sokszínű zenei életútjának kivonata. Új és régi saját dalok, és régi magyar slágerek virtuóz, „bárzenei hangulatú” előadása várható egy pici modern csavarral. A jól ismert dalok az eredeti formájukban szólalnak meg, pont ahogyan születtek: egy szál akusztikus hangszer és énekhang segítségével.

Szombaton Fókuszban a fiatalok címmel a Cziffra Fesztivál 2023. évi díjazottjainak koncertje kezdődik. A Cziffra Fesztivál elkötelezett támogatója a jövő előadóművész generációinak, melynek keretében minden évben kiválasztják azon fiatal tehetséges művészeket, akiket nemcsak anyagi és erkölcsi elismeréssel, hanem fellépési lehetőségekkel és szakmai mentorálással segítenek. Ezúttal két kivételes tehetségű díjazott mutatkozik be a fertődi Esterházy-kastélyban. A zongorista-zeneszerző, Junior Prima díjas Ifj. Balázs Elemér és a jazz-zongorista Oláh Krisztián a jazz legkülönbözőbb rétegeit tárja fel a közönségnek, melynek részeként két négykezest és saját szerzeményeket is előadnak. Oláh Krisztián saját szerzeményein keresztül mutatja be azt a zenei világot, mely a klasszikus és jazz műfajokból egyaránt táplálkozik.

Vasárnap A pillanat művészei - Balázs János és kamarapartnereinek koncertjével zárul a háromnapos program. Ezen az estén három olyan világszerte elismert művész - Balázs János, Massimo Mercelli és Benedict Klöckner - találkozik a színpadon, akik rendkívüli nyitottságukkal, sokoldalúságukkal minden pillanatot varázslattal töltenek meg, és akik a kamarazenélést szakmai útjuk legkedvesebb, legintimebb vágányának tekintik. Benedict Klöckner generációjának kiemelkedő csellóművésze. Számos versenyt és díjat nyert. Olyan neves zenekarokkal lép fel, mint a Royal Philharmonic Orchestra London vagy a Deutsche Radiophilharmonie, és olyan neves karmesterekkel dolgozott együtt, mint Daniel Barenboim, Christoph Eschenbach és Sir Simon Rattle. Massimo Mercelli, az olasz fuvolaművész előszeretettel játszik kortárs zenét, játékával olyan meghatározó alkotókat inspirált már, mint Philip Glass vagy Krzysztof Penderecki. Mindössze 19 éves korában a Velencei Teatro La Fenice első fuvolistája lett, szólistaként pedig rendszeresen fellép a világ legrangosabb koncerttermeiben. Beethoven érett kori, a romantika magját hordozó csellószonátája és a 22 éves Donizetti operai formákat és fogásokat idéző fuvolaszonátája között Balázs János Chopin és Liszt megunhatatlan örökzöldjeivel képez hidat e két távoli zenei világ között.

A fesztivál mindhárom napján, pénteken, szombaton és vasárnap is díjmentesen vetítik 17 órától a kiskastély udvarán a márciusban debütált, Petrovics Eszter által rendezett, Cziffra György életét bemutató új dokumentumfilmet. A"Cziffra 100 - tele van a két kezem boldogsággal" című alkotás Cziffra születésének 100. évfordulója apropóján készült a világhírű zongoraművész sorsának és művészetének széleskörű megismertetése céljából a Nemzeti Filmintézet Magyarország támogatásával. Az életművet Balázs János zongoraművész kalauzolásával ismerheti meg a közönség, a filmben megszólal továbbá Balogh Kálmán, Cyprien Katsaris, Michel Sogny, Pápai Erika, Vásáry Tamás, valamint a nemrégiben elhunyt Szakcsi Lakatos Béla is.