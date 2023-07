A Klassz a pARTon! Fesztivál közönsége csodálatos környezetben, a tópart mellett kialakított szabadtéri színpad előtt hallgathatta a koncerteket. A nagy területű tó vize csak felerősítette a szépen szóló dallamokat. A kiváló helyszín mellé csodálatos zeneművészek társultak.

Jenei Gabriella, a tatai koncertek főszervezője számolt be a zenei rendezvény sikeréről: – Sajnos mindjárt az első elő- adás zárt térbe szorult, az eső miatt a rendezvényt a Piarista Rendházban kellett megtartani, ami szintén méltó helyszín, érvényesült a kiváló akusztika. A koncert „beköltöztetése” fedett helyszínre nem okozott gondot a művészeknek és a közönségnek sem. Az első hangverseny fellépőinek – Lakatos György fagottművész és tanítványai – koncertje nagy sikert aratott. Szombaton és vasárnap már az eredeti helyszínen, a tatai Esterházy-kastély előtt felállított színpadon a Setup együttes és a Görög Sisters zongoraduó lépett fel. Idén sem maradt el a gyerekprogramunk Ütős utazás címmel vasárnap délelőtt.

– Minden évben igyekszünk különleges produkciókat hozni a tatai közönségnek, így volt ez idén is, hiszen klasszikus dallamokat öt fagotton vagy éppen ütőhangszereken meghallgatni nem mindennapi élmény, ahogy a zongoraduó is egy látványos és különleges műfajt képvisel a maga nemében – tette hozzá a főszervező. – A tatai közönség fantasztikus! – és ezt nem én mondom szervezőként, hanem szinte az összes fellépő, amikor lejöttek a színpadról. Mindegyik koncertünk telt házas volt, már amennyiben lehet ezt a szót használni egy szabadtéri koncert esetében. Fantasztikus volt a hangulat, amikor 180–200 ember a csodálatos tatai Öreg-tó partján, a fűben ülve, bicikliről leszállva, pisszenés nélkül hallgatta a gyönyörű dallamokat a lemenő nap fényében. Úgy látom, hogy kialakult egy törzsközönségünk, akik keresik és követik programjainkat. Ismerős arcokat is látunk, akik nagyon méltányolják azt, hogy a fesztiválok között a komolyzene nagyobb hangsúlyt kaphat.

– Idén negyedik alkalommal szerepeltünk Tatán, természetesen a következő évre is vannak már terveink. A fesztivál koncepciója, hogy a klasszikus zenét minél több emberhez juttassa el, ezért tartjuk köztereken a koncerteket és ezért nem szedünk belépőjegyeket sem. A fellépőket szponzori és pályázati pénzből tudtuk meghívni. Ebben az évben is nagyon sokat segített a város anyagi és erkölcsi támogatása, jövőre folytatás következik – tette hozzá Jenei Gabriella projektvezető.