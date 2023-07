Szerda óta tart Egerben az Utcazenészek Versenye, amelyen több kisalföldi zenész is szerencsét próbál. Idén ezzel egy időben további három fesztivál is várja a városba érkezőket. A Képzőművészeti Utcafesztivál festőkkel, szobrászokkal, képzőművészekkel, a VINO Kóstoló Borünnep keretében pedig a helyi borászok a legfrissebb nyári boraikkal várják a látogatókat a Dobó téren.

Az ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztiválon tizenkét fiatal feltörekvő zenekar mutatkozhat be szombaton.

Az Utcazenészek Versenyére idén 90 formáció jelentkezett, közülük az előzsűrizés után 48 csapat mutatkozhat be. A rendezvény egyediségét a like-érmék adják. Ezekkel szavazhat a közönség, és amelyik zenész a legtöbbet gyűjti belőle, az nyeri az „Egriek kedvence” díjat és az 500 ezer forintot.

A szakmai zsűri – Kollányi Zsuzsi énekesnő, Szentmihályi Gábor dobos, zenei producer (Rapülők, Bon-Bon), Szolnoki Péter (Bon-Bon) és Nagy Zoltán, az egri Gárdonyi Géza Színház karmestere, főiskolai docens – is kiválasztja a szerinte legjobb szóló- és együttes formációkat, amelyek 100–100 ezer forintos díjat vehetnek át.