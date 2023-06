Június 24-én 16 órától kezdődnek a programok a Brigetio Öröksége Látogatóközpontban. A gyerekeknek római kori játékokkal és kézműves-foglalkozásokkal készülnek, sőt, a bátrabbak – és nemcsak a gyerekek, a felnőttek is – római frizurát is készíttethetnek maguknak. Ezt 18 és 20 órától tárlatvezetés követi az új római kiállításban, míg 22 órakor gyertyafényes sétára kerül sor az épületben. 19 órától a látogatók előadást hallhatnak a pingáló asztalosokról, 20.30-tól pedig az 1920-as évekről. Kialakítanak egy fotósarkot is, ahol improvizatív módon Rauscher György modelljeként örökíthetik meg magukat a résztvevők. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen vagy a 06-70/ 661-9103-as telefonszámon lehet.