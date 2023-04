Gazdag irodalmi kínálat a döntőn 1 órája

Ötven diák vett részt a 30. Arany János Irodalmi Versenyen Tatán

Az országos Arany János Irodalmi Verseny döntőjét hagyományosan Tatán rendezik meg. Így volt ez idén is, 25 középiskola 50 diákja jutott be az április 15–16-án az Eötvös József Gimnázium és Kollégiumban rendezett jubileumi, 30. döntőbe, ahol három eötvösös diáknak is lehetett szurkolni.

A verseny a Nemzeti Tehetség Program (NTP) anyagi támogatásával és a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium ma­gyartanárai szakmai munkájának eredményeképpen valósult meg. A 2022/2023-as tanévet felölelő megmérettetés azokon az irodalmi alkotásokon alapult, amelyeknek címeit már 2022 júliusában közzétette a versenybizottság. Az ünnepélyes megnyitón a Tatabányai Tankerületi Központ (TTK) osztályvezetője, Fenyvesi Veronika, valamint az Eötvös József Gimnázium igazgatóhelyettese, Major-Rochlitz Ágnes köszöntötte a résztvevőket. Igazán gazdag volt az irodalmi „felhozatal”. Arany János balladái közül nem ártott ismerni és jól tudni néhányat, például Az egri leányt, A kép-mutogatót, a Rozgonyinét, a Szőke Pannit és a Zách Klárát, el kellett olvasni Shaw Pygmalionját, Mikszáth Kálmán Gavallérok, Kaffka Margit Színek és évek, Molnár Ferenc Egy pesti leány története, Kondor Vilmos Budapest noir című regényét, és azokat a kortárs novellákat, amelyeket a Budapest off című kötet tartalmaz. Az írásbeli forduló után kialakult az országos forduló mezőnye: 25 középiskola 50 diákja jutott be az április 15–16-i tatai döntőbe. Írásban és szóban is bizonyítaniuk kellett a 9. és 10. évfolyamos versenyzőknek, hogy ők azok, akik legjobban ismerik a megadott műveket, azok szereplőit, az irodalmi alkotások eseményeit, helyszíneit, látják a történéseket, az összefüggéseket, a különböző korok etikai normáit, az emberi szerepeket. A döntőbe Komárom-Esztergom vármegyei diákok is bejutottak, mindhárman az Eötvös József Gimnázium tanulói. Közülük Hegedüs Zsófia tizedik osztályos tanuló ezüstdiplomát szerzett.

Az országos döntő szép hagyománya, hogy „meglepetésvendégként” kortárs író is helyet foglal a zsűri tagjai között. Ezúttal Jeli Viktória író, dramaturg, a Budapest off című novellagyűjtemény alapjául szolgáló mű szerzője találkozott ifjú olvasóival. Mind a szerző, mind az olvasók számára különleges élményt jelentett az író-olvasó találkozó. Az Eötvös József Gimnázium döntősei: Osváth Zita, Hegedüs Zsófia, valamint Patyi Ingrid 10. osztályos tanulók Csúzyné Harasztosi Julianna felkészítő tanárral. Az eredmények összesítése idejére a házigazdák kulturális programot állítottak össze. Az ország különböző részeiből érkező tanulók és felkészítő tanáraik az Esterházy-kastélyt tárlatvezetéssel ismerhették meg. A kétnapos verseny zárásaként a döntő résztvevői emléklapot, jutalomkönyvet kaptak. A legjobban teljesítő diákok közül hatan arany-, öten ezüst-, kilencen bronzdiplomát és ajándék könyveket vehettek át.

