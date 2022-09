A városban öt éve hagyomány, hogy a város védőszentjének ünnepén, Szent Mihály napja környékén saját múltját és kulturális értékeit ünnepli. Az idei eseményen a Petőfi Emlékév kapcsán a szervezők szándéka szerint azt élhetik újra a résztvevők, hogy milyen volt Sopron kétszáz évvel ezelőtt. Nagy költőnk 16-18 éves kora között élt itt, amikor katonaéveit töltötte a városban, közben diáktársakkal cimborált, rímeket faragott és Liszt Ferenc rajongója lett.

Petőfi halhatatlan verssorai nyomán járhatjuk be a belváros 48 pontját: "Míg állni látszék az idő" jegyében a Schneider órásüzletben mutatnak be korabeli órákat, amiből párat a tájékoztatón is prezentált Schneider István órásmester, de lesz Fröccsiskola "Borozgatánk apámmal" mottóval a Cézár Pincében, a Szent Orsolya Iskola udvarán pedig a helyiségek kalapácsaival lehet ismerkedni.

Az esemény különlegességeként bajuszbajnokságot is rendeznek. Az arcszőrzet történelméről a Magyar Bajusztársaság részéről Szilágyi Péter és Jánváry Zoltán beszélt.