Június 17-én, az MMA napon pedig a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjprogramjának eredményeit ismertetik. A hét minden napján kubai bár várja az érdeklődőket a színház előtti téren. A fesztivált színesíti még a Budapest Bár és a Paso együttes koncertje. De aki szeretne belekóstolhat a flamenco néptánc világába is. Az egy hetes programsorozaton részletes műsorfüzetét ezen a linken tekinthetik meg.

A csütörtökön tartott sajtótájékoztatón ízelítőt kaphattak a vendégek a táncfesztivál két programjából, a Bozsik Yvette Társulat Bohóc kerestetik című produkcióból Bozsik Yvette és Vati Tamás előadásában, valamint Hrutka Róbert és Marjai Lili Anna közreműködésével a Győri Balett One way to Heaven című előadásból.