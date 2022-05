Nyolc éve vitte színre elsőként a Theatrum ad Flexum A dzsungel könyve című musicalt. Akkor hatalmas sikerrel szerepelt a mintegy százszereplős produkcióval az amatőrökből verbuválódott társulat. Most úgy döntöttek, újból felfrissítik az előadást, és elhozzák a nagyérdemű elé több új szereplővel.

A harmadik Maugli

– Elsőként 2014-ben mutattuk be A dzsungel könyvét, majd néhány év múlva ismét elővettük a darabot. Most immár a harmadik alkalomhoz érkeztünk: eddig mindig más-más alakította a főszereplőt, most nagy örömünkre Pásztor Ádám vállalta el a szerepet – osztotta meg a jó hírt Major Tamás rendező, aki maga is színpadra lép.

Mint elmondta, azért is esett újból erre a népszerű musicalre a választásuk, mert ez a darab alkalmas arra, hogy a csapat nagy része bemutatkozzon benne, sőt, a táncosoknak is lehetőséget kínál, hogy színpadra léphessenek. Emellett ilyen nagyszabású, új darabot megtanulni újabb egy év lett volna.

– O. Cser Zita koreográfus vezetésével újraszerveződött a táncoscsapat. Most lesz a bemutatkozásuk a társulatunkkal. Mivel más játssza Maugli szerepét, egy kicsit más lesz a mostani darab. Ádám, aki mindig nagy becsben tartotta a Theatrum ad Flexumot, az országban több színházban több népszerű darabban is játszik, de örülünk, hogy sikerült időpontot találnia erre az előadásra is. A próbák idején Szitás Máté helyettesíti nagy alázattal – emelte ki a rendező.

Mélyülő érzések

– Öt éve mutattuk be utoljára A dzsungel könyvét. Azóta mi is változtunk, ahogy az élethelyzetünk is, másnak adunk hangsúlyt a szerep megformálásakor, mint korábban, mélyültek az érzéseink – vallja a Kát alakító Schnitzerné Samu Tímea, aki, mint mondta, szeret a kígyó bőrébe bújni.

– Sokat dolgozunk az énekek mellett a mozgáson is. Alkalmazkodnom kell az új Mauglihoz is, akinek más a testfelépítése, mint az elődeié.

Fejlődnek az évekkel

– Fontos, hogy mi is fejlődjünk, színészileg, szakmailag is többek tudjunk lenni – vélekedik a Theatrum ad Flexum művészeti vezetője.

Tamás szerint több mint két hónapja kezdtek neki az elő­adás újjáépítésének. Ugyanakkor a mostani mélyebb és kidolgozottabb is lesz, mint a korábbiak.

Schnitzerné Samu Tímea szívesen bújik újra Ká bőrébe.

Forrás: Kertész Attila

– A május 28-án 18 órakor kezdődő bemutatón, illetve a május 29-én 15 és 19 órakor kezdődő előadásokon több csoport, több generáció is képviselteti magát, egészen azoktól, akikkel a színjátszást kezdtem Mosonmagyaróváron. Olyan is akad köztük, aki egykori nézőnkből lett mára szereplő. Jó, hogy sok gyermek jön el ezért is az elő­adásainkra. Hálásak vagyunk a családtagoknak – fogalmazott Major Tamás, aki hétfőtől vasárnapig kis csoportokban próbál a társulattal.

Tímea hozzátette: nehézséget jelent, hogy nincs egy állandó próbatermük, így hol egy osztályteremben, hol az udvaron próbálnak, és majd a május 27-i főpróbán láthatják csak egyben az előadást. A jelmezeket és díszletet is fel kellett újítaniuk, melyből a társulat tagjai is kiveszik a részüket.

– Fantasztikus lesz nekünk szereplőként is egyben látni a darabot, amikor egyszerre mindenki fent van a színpadon, és megszületik a „csoda”. Mert hatalmas dolog, amikor ennyi ember külön munkafolyamatban dolgozik, és egyszer csak együttes munkánkként, összhangban megszületik a produkció – búcsúzott ­Schnitzerné Samu Tímea.



A dzsungel könyve című produkciót május végén három alkalommal láthatja a közönség.

Fotók: Kertész Attila