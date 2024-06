A feljelentés ebben az esetben sem maradt el, s a rendőrségi eljárás megindítása után röviddel a bíróság elrendelte T. A. előzetes fogva tartását. Egy nappal később újabb feljelentés érkezett a rendőrségre. Az üzlet itt is az út mellett köttetett. Kétezer forint „fuvardíjban” állapodott meg egy osztrák férfi az örömlánnyal. Azonnal szobára mentek, s az ajtót bezárták maguk után. Érdekes módon, amíg a sógor a meleg fürdőben hergelte magát, a szoba benépesült. Három férfi várta a fürdőből kilépő férfit, akik a lány imitált lökdösésébe kezdtek, majd „policiával” fenyegetőztek. Áldozatuk azonnal pénztárcája után nyúlt, abból azonban hiányzott 20 ezer forint és 4500 schilling. Nem volt mit tenni, az osztrák a rendőrségre sietett. A zsaruk rutinjának köszönhetően rövid idő alatt kézre került egy 17 éves prosti, akit sikerült felismertetni a pórul járt kuncsafttal. A gyanúsított szabadlábon védekezhet.

35 éve – Győzött a Bauer

Az ember fia, ha akar, talál alkalmat az ünneplésre. És ehhez nem kell feltétlen magyarnak lenni. Legalábbis erre következtetek abból, hogy az ausztriai Bauer cég a minap kis ünnepség keretében adta át Magyarországon a 750. Ravistar öntözőberendezést. Persze, ha jól belegondolunk, talán volt is ok az ünneplésre. Baueréknek mindenképpen. A cég már húsz-harminc esztendővel ezelőtt is megjelent a magyar piacon, s akkor eladott öntözőgépeik közül, még akad olyan, amelyik ma is működik. Azután más irányt vett a magyar beszerzés és az osztrák vállalat csak jó öt esztendővel ezelőtt kezdett ismét öntözőgépeket forgalmazni Magyarországon. És most már a 750-nél tartanak. Igaz, ez a világ más részein forgalmazott 15 ezer berendezéshez képest nem tűnik túl soknak.