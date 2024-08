20 éve –Doppingszerek a patikából

Légzéskönnyítők, fájdalomcsillapítók, izgatószerek, hasisszármazékok, anabolikus szteroidok, valamint fehérje természetű hormonok és vízhajtók a legismertebbek a doppingszerek között – nagy részük beszerezhető a gyógyszertárakban. „Dopping? Persze hogy van” – mondja egy sportoló, aki sem nevét, sem sportágát nem akarja megnevezni, annyit azonban tisztázhatunk: nem profi, csak hobbiból versenyez. A fehérje természetű hormonokat különböző készítményekből szerzi be, megint csak „innen-onnan”. Pedig nem kell különösebben erőltetnie magát, ugyanis a teljesítménynövelők jó része a patikákban is beszerezhető; van, amihez recept sem kell, de nem ezek a legkeresettebbek.

Forrás: Kisalföld archívum

25 éve – Győriek Portsmouth-ban

Tíz győri fiatal töltött nemrégiben egy hetet az angliai Portsmouth-ban – számoltunk be a kalandról huszonöt éve a Kisalföldben. Az utazás hivatalos volt, a küldöttség a kisalföldi megyeszékhelyt képviselte egy nemzetközi ifjúsági táborban, amelynek célja az ismerkedésen túl a toleranciaerősítése volt. Az évtized elején alakult ki együttműködés kilenc nyugat-, közép- és kelet-európai város között: a holland Rotterdam, az angol Portsmouth, a spanyol Vitoria, a norvég Bergen, a német Duisburg, a francia Caen, a szlovák Nagyszombat, a litván Vilnius, valamint Győr által akkor megalakított Jugendring elnevezésű szervezet azóta is működik –mondta Szíjjártó Péter győri önkormányzati képviselő, a delegáció vezetője.

– Az évenkénti táborokon a különböző kultúrák megismerése, a másság elfogadása és a tolerancia erősítése a cél. Ennek a mostani esemény is megfelelt, bár anyagi és egyéb okok miatt a házigazdákon és rajtunk kívül csupán a hollandok és a németek képviseltették magukat. A magyar résztvevőket több szervezet – az önkormányzat, iskolák, a Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum – javaslata alapján választották ki, s bár voltak viták, sikerült megnyugtató döntést hozni. A „szerencsés tízek” felejthetetlen programokon vehettek részt, amelyeknek listája a londoni városnézéstől a Portsmouth-Stockton másodosztályú – egyébként a magyar PNB színvonalát és iramát magasan felülmúló – labdarúgó-mérkőzés megtekintéséig terjedt. Jelentős szerepet kapott a sportolás is, többek szerint az egy hét külföldi edzőtábornak is beillett.