"Megtiszteltetésnek tartom, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter Kópházára látogatott" - írja közösségi oldalán Firtl Mátyás, Kópháza polgármestere.

"Miniszter úr tájékozódott a település helyzetéről, közösen áttekintettük az önkormányzatunkat is érintő időszerű kérdéseket. A Versenyképes Járások Program lehetőségei is téma volt a találkozó alkalmával."

Firtl Mátyás bejegyzéséből az is kiderül, hogy Navracsics Tibor a kópházi képviselő-testület tagjaival is találkozott.