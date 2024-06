— Mire megszoktuk volna úgy igazán az ablakzárakat, nos, most rövidesen ezek is itt hagynak bennünket — így a telepvezető. — Központunk új, korszerű zárszerkezetek gyártását honosítja meg és ezek készítésének helye a központban lesz. Nálunk folyamatosan csökken majd az ablak vasalót termelése. Hogy mi kerül helyükre? Egy dalos biztos, hogy nem maradunk munka nélkül.

Az Elzett Művek jó pár millió forintot költött és költ most lövői gyárára. Kívül-belül felfrissítik, korszerűsítik a szociális helyiségeket. A régi gépei közül alig találni már. Nemrég még a talicska volt a lövések egyetlen anyagmozgató eszköze, most emberkímélő targoncák, szám szerint hét, továbbá három daru könnyíti a .. munkát. Az Elzett Művek ettől az évtől kísérleti jövedelemszabályozásban dolgozik és így négy százalékkal tudta növelni 1984-ben a lövőiek keresetét is. Az újfajta érdekeltség a toborzó szerepét töltheti be Lövőn Ahogy hallani, a nagyközségből 150-en járnak el dolgozni máshova, 80-an viszont Lövő környékéről járnak a késeket nem készítő késgyárba.

30 éve - Kis természetvédők Bánfalván

Észrevették: szennyezett a Rák-patak, szemetesek az utcák

A nyugati országokkal ellentétben hazánkban sosem működött igazán jól a környezetvédelem. Az utóbbi időben voltak ugyan próbálkozások ennek népszerűsítésére és a helyzet javítására, de igazi eredményről sajnos még nem tudunk beszámolni. Néhány nappal ezelőtt Sopron kertvárosában különleges dologra bukkantam. Nyolc általános iskolás kisdiák - hat lány és két fiú - kitalálta és megalakította a Kis Bánfalvi Természetvédők Csapatát. A gyerekekkel csütörtök esti összejövetelükön találkoztam. A csapat nem volt teljes, mert a két fiú és az egyik kislány nem tudott ott lenni a beszélgetésen.