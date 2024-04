Romos, gyakorlatilag használhatatlan állapotban van Rábapordány főutcáján az egykor szolgálati lakásként hasznosított épület. Az önkormányzat régóta kereste a forrást a felújításhoz és a közelmúltban meg is találta. A Magyar Falu Program önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztését támogató keretéből Rábapordány 35 millió forintot kapott erre a célra.

„A támogatási összeg lehetővé teszi számunkra, hogy a település központjában található szolgálati lakás teljes körű felújítását megvalósítsuk. Ennek keretében az épület új tetőszerkezetet és ereszcsatornát kap, valamint teljes körű belső felújításra kerül sor, amely a nyílászárók cseréjét is magában foglalja” – tudatta Visy László, a falu polgármestere. Hozzátette: a fejlesztés hozzájárul a község infrastruktúrájának javulásához. A helyiek nagyon várják már a munkát.

Folyamatban van viszont egy másik beruházás Rábapordányban. A községháza épületének felújítása, annak is a harmadik üteme. Ez a felújítás magában foglalja a külső homlokzat javítását és színezését. A külső megjelenés frissítésén és a homlokzatok állapotának javításán a szakemberek jelenleg is dolgoznak. Az épület hátsó szárnya is megújul: ott elvégzik a korábban kazánházként hasznosított rész korszerűsítését, és a beavatkozásnak köszönhetően új helyiségeket alakítanak ki, ugyancsak egy pályázati támogatásnak köszönhetően.

Közben az új községi bölcsőde és az óvoda udvarának parkosítása és fejlesztése is megkezdődött. Az új környezet kialakításával szeretnék még élvezetesebbé tenni a gyerekek játéklehetőségeit. A bölcsi udvarát hamarosan birtokba is vehetik a gyerekek, az új játékokkal együtt. Rövidesen az óvoda udvarának első része is megszépül. Ősszel folytatják majd a játszótéri fejlesztést, melynek során újabb játékokat szerelnek fel.