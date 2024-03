A látogatók a felső teraszra is feljuthattak, de a Kőtár is ingyenesen volt látogatható a nap folyamán. Délután dr. Dézsi Csaba András polgármester mondott köszöntő beszédet, a színes programba aztán bekapcsolódtak a Gartáért Hagyományőrző Egyesület végvári vitézei is. A győri Dressing Room formáció több mint 400 éves dicsőítő éneket adott elő a résztvevőknek.

– Ritkaság, hogy a győri vár visszavételét 1599-től egészen számos helyen ünnepelték, egyházi és világi szinten is. Annak idején a várvédő katonák és a polgári lakosság zászlókkal járta végig a bástyákat, így emlékeztek meg Pálffy Miklós és Adolf von Schwarzanberg haditettéről, hogy visszafoglalták a várost a töröktől. Az önkormányzat nemrég visszavásárolta a Vaskakas Tavernát, és a hozzá tartozó épületet, amelynek nyílt napjára több mint ezren látogattak el – fogalmazott portálunknak Szabó Gyula Győr Szent László díjas építésze, az Arrabona Városvédő Egyesület elnöke.

Hozzátette: a Vaskakas Taverna a város szívében van, a történelmünk kellős közepében. Fontos, hogy amit tudunk, tegyünk meg érte, és legyen látogatható az emberek számára. Használjuk, legyünk rá büszkék, újítsuk fel, és adjunk neki valódi funkciót. Emellett pedig őrizzük meg a jövő generációjának.

Idősek, fiatalok, kisgyermekes családok is kíváncsiak voltak a Vaskakas Tavernára, és járták körbe reneszánsz tereit. Itt találkoztunk Vér Péterrel és feleségével, akik egykor, ezen a helyszínen kötöttek házasságot.

– Ötvenegy évvel ezelőtt itt volt a lakodalmunk. Nyáron, mikor az évfordulónkat ünnepeltük, akkor is eljöttünk a Vaskakas Taverna elé, és készítettünk fényképeket a családdal, a számunkra nagyon is kedves helyszín előtt. Tudtuk, hogy nyílt nap lesz, ezért is döntöttünk úgy, hogy újra ellátogatunk ide. Bízunk benne, hogy a fenntartják az utókornak –mondta el lapunknak Vér Péterné.