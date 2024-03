Szövetségben a városért – szót értünk egymással mottóval jelentette be az önkormányzati választáson való indulását a Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal, a Momentum, az MSZP és a DK-ból kilépni kényszerülő civilek alkotta választási koalíció. Közös polgármesterjelöltjük, Szabó Miklós kiemelte: szerveződésüket támogatja az MMM és az LMP is. Jelezte: a polgármesteri és képviselői tisztségért is indul. Képviselőjelöltek: Balázs Endre, Szabó Miklós, Márkus János, Luksa Attila, Vida István, Lendvai László, Darázs Norbert, Pozsgai Jánosné, Mohay Péter és Ábrahám Tivadar.