Március 29-e Győr, töröktől történt 1598-as visszafoglalása Nagypéntekre esik. Mivel az esemény március 28-ról 29-e virradóan történt, így nem idegen, ha március 28-án is felhívjuk rá a figyelmet. E nagyszerű esemény tanúja a győri reneszánsz erőd Bécsi kapu tér környéki maradéka. Nemcsak Győr visszafoglalása szenzációs esemény, hanem a rá való emlékezés is, hiszen kisebb megszakításokkal, de 1599. óta ünneplik. Volt egyházi része és világi része is. Most a Szentmise és a polgármester-helyettesi beszéd április 3-án 18.00-kor lesz a Bencés templomban. A világi rész a volt Vaskakas Tavernában és a Kőtárban lesz, az alábbiak szerint: március 28-án, délelőtt 11-től 16 óráig nyílt várnapot tartanak. Kinyitják a Vaskakas Tavernát, a felső teraszra is fel lehet jutni. A Kőtár is ingyen látogatható. Félóránként idegenvezetés lesz, melyet közismert győri személyiségek tartanak. A rossz idő sem akadály, mert a terek háromnegyede belső tér. Az esemény fényét emelik a Gartáért Egyesület hagyományőrző végvári vitézei. Elhangzanak majd zenés műsoros produkciók is, többek között egy több mint 400 éves dicsőítő ének is. Beszédet mond Dr. Dézsi Csaba polgármester is 15 és 16 óra között.

Hallgassa meg!