Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Műszaki Biztonsági Szolgálata idén is elvégzi a hajóút kitűzését a Mosoni-Dunán. A folyó alsó szakasza Győr és a véneki Duna-torkolat között III. osztályba sorolt vízi út, ennek megfelelően a téli időszak után fel kell készítenie a régiós vízügynek a hajósszezonra. A kitűző szolgálat folyamatosan helyezi ki a hajóút széleit jelző bójákat. A Mosoni-Duna torkolati műtárgy üzembe helyezése óta különösen fontos ez a feladat, ugyanis az ökológiai és turisztikai szempontból kedvező, tartósan magas kisvízszintek veszélyeket is rejtenek: víz alá kerülnek a sekély parti részek és az ott lévő fatuskók is, amelyeken a kevesebb rutinnal és helyismerettel rendelkező hajósok fennakadhatnak. A hajóút széleinek egyértelmű jelölése biztosítja ezeknek a baleseteknek az elkerülését, ami az utóbbi években megnövekedett kishajós forgalom miatt kulcsfontosságú.