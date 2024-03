Folytatta járdafelújítási programját a beledi önkormányzat. Ezúttal a Pacsirta, illetve a Füzes utcában készültek új gyalogjárók. Előbbi utcában 19,2 millió forintba, utóbbiban 2,4 millióba került a beruházás. Közel hétszáz méteren építettek új járdát a fejlesztés során, térkővel. Az önkormányzat ezúttal is helyi vállalkozót bízott meg a feladattal, mivel fontosnak tartják, hogy a helybeli ipart támogassa ily módon is a város. Beled önerőből, saját költségvetésből biztosította az anyagi fedezetet a járdaépítéshez. A munka ezután is folytatódik és további szakaszok kerülnek sorra.