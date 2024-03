A Soproni Szakképzési Centrumban jelentős fejlesztés valósul meg 2026-ig, amelyre a kormány 3,6 milliárd forintos támogatást biztosított. A beruházás célja, a minőségi szakmai oktatás feltételeinek megteremtése, melynek keretében az intézmények épületeinek, a tantermek, tanműhelyek, laboratóriumok, valamint a közösségi terek infrastrukturális és energiahatékony fejlesztése valósul meg, de a forrást az eszközök korszerűsítésére is fordítják. A beruházás bemutatóját pénteken tartották meg a SzC Vas- és Villamosipar Szakképző Iskolában, ahol a helyettes államtitkárok mellett részt vett többek között Barcza Attila országgyűlési képviselő, Farkas Ciprián polgármester és Veress Ágnes, a Soproni Szakképzési Centrum kancellárja.

- Célunk, hogy magas színvonalú oktatási környezetet alakítsunk ki a diákjaink számára, akiknek a vonzó tanulási környezet mellett lehetővé válik a minőségi szakmai oktatás feltételeinek megteremtése. A projekt keretében a Soproni Szakképzési Centrum négy intézménye részesül infrastruktúra fejlesztésben, és hét szakképző intézményt érint az eszközbeszerzés - mondta el Veress Ágnes. Farkas Ciprián beszédében kiemelte, Sopron nem csak egyetemi, de diák város is, hiszen számtalan iskola működik itt. - A most elinduló projekt a sokféle szakképzési centrumban jelentős lépés, de a város számára is meghatározó. A mintegy három és fél milliárdos támogatás révén iskoláink még erősebb lábakon állhat.

- A korábbi nézettekkel ellentétben ma már nagyon szép karriert tudhatnak maguknak azok, akik a tudásukat szakiskolában szerezték meg. Szükség van a kétkezi munkásokra. Négy évvel ezelőtt indítottuk el a szakképzés átalakítását, melynek keretében fejlesztettük a humánerőforrást és a diákoknak modern, újszerű és korszerű tantervet fejlesztettünk ki. Az utolsó lépés most következik, melynek keretében 21. századi tanítási környezet alakítunk ki. Ezzel is támogatva az oktatók munkáját és a diákok tanulását - hangsúlyozta Pölöskei Gáborné.

Nyul Zoltán kitért arra, hogy a fejlesztések tervezésénél elvárás, hogy ne az adott pillanati, hanem a néhány évvel későbbi állapot szerinti legjobbat alkossák meg, úgy, hogy az jól illeszkedjen a környezetbe, a település képébe.

Barcza Attila felidézte, hogy az elmúlt évek során az egyházi fenntartású intézményeket is beleértve több mint tízmilliárd forintból újult meg Sopron oktatási infrastruktúrája, a bölcsődei ellátástól kezdve. - Ma már nincs olyan család Sopronban, aki hogyha bölcsődébe szeretné gyermekét járatni nem tehetné meg. Biztosítottak a férőhelyek a városban. A mai napon pedig megkezdődik a szakképzési centrum iskoláinak korszerűsítése, amire méltán lehetünk büszkék - mondta el az országgyűlési képviselő.

Végezetül, Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója mutatta be részletesen a beruházás részeit és a látványterveket. - Felújítjuk és energetikailag korszerűsítjük a Vas- és Villamosipari Technikum épületét és bővítjük a tanműhelyet. A Vendéglátó-iskolában a kollégium konyha-éttermét újul meg, a fertődi Porpáczy Aladár-technikum épületét kibővítjük, a csornai Kossuth Lajos-iskolában pedig egy új épületet épül, amely a taműhelynek és tanteremnek is helyet ad - részletezte.

Korábban - Soproni részletek

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) támogatásával 3,6 milliárd forintot fordítanak a Soproni Szakképzési Centrum több intézményére. Pölöskei Gáborné a fejlesztés nyitó rendezvényén emlékeztetett, hogy négy éve indult a szakképzés átalakítása. A cél, hogy a szakképző intézmények minőségi, képzett munkaerőt adjanak Magyarországnak és olyan megélhetési lehetőséget az ide járóknak, amelyre a fiataloknak érdemes egzisztenciát és karriert építeni - emelte ki.

Barcza Attila, Sopron és térsége fideszes országgyűlési képviselője azt hangoztatta, hogy az elmúlt években az egyházi fenntartású intézményeket is beleértve több mint tízmilliárd forintból újult meg Sopron oktatási infrastruktúrája, a bölcsődei ellátástól kezdve. Farkas Ciprián, Sopron (Fidesz-KDNP) polgármestere azt emelte ki, hogy a Soproni Szakképzési Centrum 3,6 milliárd forintos fejlesztése meghatározó a városban. Kuntár Csaba, a Soproni Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, hogy új eszközöket szereznek be a Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikumban, a Handler Nándor Technikumban, a Vendéglátó, Kereskedelmi Technikumban és a Hunyadi János Technikumban.

Felújítják és energetikailag korszerűsítik a Vas- és Villamosipari Technikum épületét és bővítik a tanműhelyet. A Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégiumban a kollégium konyha-éttermét újítják fel, a Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium épületét 842 négyzetméterrel bővítik, a Kossuth Lajos Szakképző Iskolában pedig egy új épületet építenek, amely a taműhelynek és tanteremnek is helyet ad.