10 éve - Öt hónap után leltek rá a férfi holttestére

Holtan találták azt az idős férfit, aki 2013 október 19-én tűnt el Börcsről. Gy. Ferencet a Kisalföldön keresztül is kereste a család, az egész környéket végigpásztázták, míg végül egy erdőtulajdonos megtalálta szegényt, kötéllel a nyakán, a kerékpárja mellett. Minden héten, néha nap mint nap, gyalog, autóval és lóháton keresték, mert érthetetlen volt, hogy hová tűnt Feri bácsi. Egyszer csak jött a szomorú hír, hogy megtalálta egy erdőtulajdonos, aki a fáit metszeni indult a senki által nem látogatott területre. Egy olyan helyre, ahová a terepjáró is nehezen jut be. Börcs és Abda közé, két és fél kilométerre a lakott területtől, az autópálya közelébe, arra a részre, amit „Dobsának” hívnak a börcsiek és az abdaiak.



15 éve - Sokkal olcsóbb a hazai

A magyar élelmiszert ugyanolyan feltételekkel összehasonlítva lényegesen kedvezőbb áron kapjuk meg átlagban, mint a külföldit. Az egyik nagyáruházban összesen 23 tételt adtunk össze, csak olyan termékeket, amelyeknek volt úgymond külföldi párja. A különbség: 36 százalék a magyar betevő javára. A miniszterelnök a válságkezelő program kapcsán beszélt arról, hogy ösztönözni kell a vásárlókat a magyar termékek preferálására. Körképünkből kiderült, a józan ész is erre ösztönöz a legtöbb élelmiszer esetében, bár valószínűleg meg sem nézik a legtöbben, hogy milyen származású árucikket tesznek a kosarukba.



30 éve - Korcsmáros György Jászai-díjas

Budapesten vette át a Jászai Mari-díjat Korcsmáros György, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Ebből az alkalomból beszélgettünk a rendező-színidirektorral az elmúlt másfél év munkájáról. - Amikor a győri színházhoz került mindjárt - első erőpróbaként - beugrott az Imádok férjhez menni című zenésjátékba Frederick Lawndes szerepébe. Nem volt veszélytelen vállalkozás, ismeretlenszínészekkel, új színpadon játszani... -fogalmazott az azóta elhunyt rendező.