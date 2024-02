– Szeretnénk egyre több kereskedőt bevonni a programsorozatunkba. Az utóbbi időben egyre többen járnak hozzánk, fiatalok is, ezzel a rendezvénnyel őket is szeretnénk becsalogatni a Vásárcsarnokba. A főzés mellett kitelepülést is szerveztünk, a vendégek akciósan vásárolhattak a csarnok előtti téren egész délelőtt, narancsot, mandarint, burgonyát, vagy éppen uborkát tehettek a kosaraikba. Az esemény elsődleges célja azonban a jótékonyság volt. A bevételt a Lurkó Alapítvány részére adjuk át – fogalmazott Markó Vendel zöldség-gyümölcs kereskedő.

A szervezők jelképesen száz forintot kértek minden adag levesért, de mindenki annyit fizethetett érte, amennyit akart.

Főztek már korábban is

Németh Kornélia, a Győr-Szol Zrt. piacok és vásárcsarnok csoportjának vezetője hangsúlyozta: a téren való főzésnek hagyománya van már náluk, főztek már lecsót, vagy éppen sárgabarack lekvárt is.

– Az embereknek egyre fontosabb az egészségtudatos táplálkozás, és a Vásárcsarnokba is többen térnek be a friss áruért. A rendezvénnyel szeretnénk újabb látogatókat szerezni a csarnoknak, ami novemberben lesz öt éves. A Lurkó Alapítványt nem kell bemutatni senkinek Győrben, de minden jótékonysági eseményünknél más és más szervezetet, alapítványt választunk –mondta el Németh Kornélia.

Kő is került a levesbe

A rotyogó leves isteni illata munkatársainkat is a kondér mellé csábította, itt találkoztunk Határ Balázs hobbiszakáccsal, aki örömmel fogadta el a felkérést a jótékonysági levesfőzésre.

– Kiváló alapanyagokat kaptunk a helyi kereskedőktől, a káposzta és a zöldségek mellett tizenöt kilogramm hús is került bele. Ezek igazi, ízletes füstölt áruk voltak, a csülöktől, a kolbászig, de kaptunk szalonnát és sonkát mellé. A jó alapanyag a jó leves titka, ezt állíthatom, valamint a jó társasság. És ha már kőleves, nem hagyhattunk ki belőle a követ sem, amire sokan csodájára járnak – mesélte Határ Balázs.

A következő időszakban újabb jótékonysági események is lesznek majd a csarnokban, a kereskedők és piacosok legközelebb húsvétkor készülnek hasonló programmal.