A színültig megtelt nagyterembe száznál is többen érkeztek, hogy átvegyék elismeréseiket az ötletgazdától. Idén is lehetett pályázni rajzokkal, szép kertekkel, az óvodások és alsó tagozatos iskolások közül emelték ki a jövő reménységeit, a felsősök közül a tehetségeket, az egyetemisták közül pedig megválasztották a Győrság Fiatal Példaképe címet viselő díjazottat. Most először borokkal is lehetett nevezni a versenyre és a gyerekek is megmutathatták gasztronómiai tudásukat egy csokigolyó készítő versenyen. A beküldött pályamunkákat szakmai zsűri értékelte arany, ezüst és bronz fokozattal.