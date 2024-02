Elsőként a Hospice Ház tavalyi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót fogadják el és döntenek az idei támogatásról. Beszámolnak a 2023-ban végzett közbeszerzési fel- adatokról, szó lesz a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás vonatkozásában az idei tagdíj és hozzájárulások mértékének változásáról. Fontos téma a helyi önkormányzat idei költségvetési rendeletének tervezete, az Aqua Szolgáltató Kft. idei üzleti terve.

Felülvizsgálják a közszolgálati tisztviselők díjazásáról szóló önkormányzati rendeletet, módosítják a településképi rendeletet. Téma még a Mosonmagyaróvári Bóbita Óvoda igazgatói álláshelyének meghirdetése, háziorvosi és fogorvosi körzetek ügyében is tárgyalnak. A közterületek elnevezése mellett köztéri szobor létesítése is szóba kerül. Kijelölnek önkormányzati tulajdonú ingatlanokat értékesítésre, napirenden szerepel egy belterületbe vonás iránti kérelem is.