Mivel a visszaváltás a 400 négyzetméternél nagyobb üzletekben kötelező, a különböző üzletláncoknál kerestük az új automatákat.

Van, ahol a bejárat mellett zárt helyiséget alakítottak ki, van, ahol az épület oldalában külön bejáraton lehet megközelíteni a visszaváltó automatát, és akad, ahol az üzlettérben kapott helyet az egységes, feltűnő sárga szerkezet.

Több boltnál csak egyet, de van, ahol több automatát is találtunk, rajtuk ott a tájékoztató, amely érthetően leírja, mit kell tenni.

Azt is világosan megtudjuk belőle, hogy csak azokat a csomagolásokat tudjuk ott visszaváltani, amelyek 2024. január 1. után kerültek forgalomba és amelyeken a visszaváltási logó is szerepel.

Az automatákban nem lesz készpénz, de a vásárló dönthet úgy, hogy levásárolja az utalványt vagy a pénztáraknál pénzre váltja.

Az automata érzékeli, ha nem megfelelő palackot akarunk a gépbe helyezni, és visszaadja. Fotó: Rákóczy Ádám

A gyártók júliusig kaptak haladékot, ezért nem sikerült logózott műanyag palackot vagy fémdobozt szereznünk. Egy sima félliteres üdítős- flakonnal próbálkoztunk. Az automatába helyezve a gép működésbe lépett, akárcsak a régi üvegvisszaváltó automaták, majd visszaadta, és udvariasan közölte velünk, hogy a palackot nem tudja elfogadni, helyezzük el máshova. Erre a célra, ha jobban körülnéztünk, találtunk a közelben szelektív gyűjtőket, ahova külön lehet tenni a műanyagot, fémet, üveget, de sajnos erre nem mindenhol gondoltak. Az automatákat folyamatosan helyezik el az üzletekben, így rajtunk kívül is sokan próbálkoztak már a használatukkal, sikertelenül.

Talán elkerülte a figyelmüket az információ, hogy a visszaváltásos csomagolású italok 2024 első féléve során fokozatosan jelennek majd meg az üzletek polcain, így az év elején még valószínűleg nem találkozhatunk visszaváltható jelölésű csomagolással. – Csak az dobjon italospalackot az új automatákba, aki a visszaváltási díjat ki is fizette vásárláskor, a palackon pedig rajta van az előírt logó, feliratozás és a visszaváltási díj összege is. A gyártók részéről az átállás az új címkézésre, feliratozásra időigényes folyamat, ezért is alakított ki a jogalkotó június végéig tartó türelmi időszakot az átállásra – tájékoztatott az Országos Kereskedelmi Szövetség.

A gyártók július 1-jéig még átadhatnak a kereskedőknek régi, tehát nem visszaváltható csomagolású italféleségeket is, utána viszont már csak a visszaváltás lehetőségét feltüntető címkézéssel szállíthatnak árut a boltokba. Az üzletek értékesítik a korábban gyártott termékeket is, így a vásárló egy ideig még egyaránt megtalálhatja az üzletekben a régi és az új csomagolású italféleségeket. A visszaváltási rendszer lényege, hogy az italgyártó üzemekben újra nem tölthető, úgynevezett egyutas italospalackok értékesítésekor, ha a gyártó ezt már fel is tüntette a csomagoláson, a kereskedők kötelesek lesznek 50 forint visszaváltási díjat felszámolni a vásárlóknak az értékesítéskor.

A vásárló az üzletbe visszavitt üres italcsomagolást, ha kifizette az 50 forint visszaváltási díjat is, a visszaváltó automatába dobhatja bele. Ezek az automaták az italcsomagolás ellenőrzését követően azonnal adnak a vásárlónak egy levásárolható vásárlási utalványt, aminek értéke a visszaváltási díjjal azonos, tehát 50 forint csomagolásonként. Dönthet majd úgy is a vásárló, hogy az utalványt a pénztáraknál pénzre váltja.

– Az intézkedés célja, hogy a csomagolóanyagokat nagyobb arányban tudják visszaforgatni. A betétdíj talán több embert ösztönöz a visszaváltásra. Külföldön már jól működik ez a rendszer, bízom benne, hogy nálunk is fog – mondta el véleményét Lajtmann Csaba, a győri Reflex Környezetvédő Egyesület elnöke.

– Eddig arra biztattuk a lakosságot, hogy „tapossa laposra” ezeket a csomagolóanyagokat, mielőtt a szelektív gyűjtőbe helyezte volna, hogy minél kisebb helyet foglaljon, most pedig sérülésmentesen kell a dobozokat a visszaváltó automatákba helyezni. Elég nagy kihívás lesz a göngyölegeket otthon tárolni. Nézetünk szerint inkább vissza kellene szorítani az eldobható csomagolásokat. A visszaváltott PET-palackokat és az alumíniumdobozokat újrahasznosítják.

A környezetvédő megoldás az lenne, ha az italokat üvegbe töltenék, mert azokat nagyon sokszor fel lehet újra használni, vagy ha csapvizet fogyasztanánk, amihez nem kell csomagolóanyag.