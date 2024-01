A városunkba érkező turisták számára nyújt segítséget a hiánypótló ismertető, ami rövid leírásokkal és térképes jelölésekkel teszi könnyebbé a lengyel emlékhelyek felkeresését. Budapest után Győrben van a legtöbb lengyel vonatkozású hely, szám szerint 22, melyből 16 kapott helyet a bemutatott kiadványban. Tervezik ennek frissítését és bővítését is a jövőben.

-Fontos számunkra, hogy békében éljenek a különböző nemzetiségű polgárok a városban - fogalmazott dr. Dézsi Csaba András. Hozzátette: fontos ismernie a győrieknek is a lakóhelyünk múltját, értékeit. Éppen ezért a város történelme már az iskolai tananyagokba is bekerült, sőt érettségizni is lehet belőle. Ehhez a múlthoz pedig hozzátartozik a sok évszázadra visszanyúló lengyel-magyar barátság is.