E rovat hasábjain már korábban is említettem, miért szeretem annyira az év végét és az ünnepeket. Egyrészt ott a meghitt családi készülődés, a karácsony, a mézes sütemény isteni illata, a tojáslikőr pikáns íze, és persze édesanyám verhetetlen diós bejglije. Ha szerencsés az ember, szabadságon is lehet az ünnepekkor.

De emellett van még valami, ami nem hiányozhat ilyenkor az életemből. Ez pedig a sportdömping, ami igazi és felejthetetlen kikapcsolódást nyújt ebben az időszakban. Az ünnepek előtt ért véget a női kézilabda-világbajnokság, ahol a magyar válogatottért is szoríthattunk. Aztán gyorsan kezdetét vette a dartsvilágbajnokság, és szokás szerint a televízió elé várták a nézőket az angol labdarúgó Premier League nagy iramú mérkőzései is. Az angoloknál nem kérdés, végigfocizzák ezt az időszakot, és többször lépnek pályára a csapatok egy hét leforgása alatt.

Aztán ott volt az alpesi világkupa megszokott naptári programja, ahol izgalmas futamokon szurkolhattunk az olaszországi Bormióból, vagy a két ünnep között az ausztriai Lienzből közvetített szlalom- és lesiklásversenyeken. Ahogy az új évbe fordultunk, az angol foci újabb meghatározó pillére, az FA Kupa biztosította az élményeket. A darts-vb elődöntői és végső fináléja is az új évre került már, de a hétvégén a női kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzéseit is megtekinthettük a sík képernyős készülékünkön.

Nem is lehetett volna szebben kezdeni az új évet. És aki valódi sportkedvelő, az 2024-ben is talál magának kedvére valót. Igaz, a házi, mézes sütemény íze, a tojáslikőr aromája, vagy éppen a karácsonyfa illata jövő év decemberéig biztosan nem tér vissza hozzánk, de a sport velünk marad az új esztendőben is.

