Dr. Őrs Judit a soproni területi vérellátó vezető főorvosa elmondta, hogy az idei évben a covid óta először újra megemelkedett a véradási kedv, megközelítőleg ugyan ott van a véradások száma, ahol a járványt megelőzően volt. Hozzátette, hogy a véradók valóban önzetlenül nyújtják a karjukat, semmit nem várnak érte cserébe, egyszerűen az életük részeként, rendszeresen járnak véradásokra, embereket mentenek meg, amelyért nem lehetünk elég hálásak nekik.

- Nagyon büszke vagyok én magam is, de a Sopron Területi Vöröskereszt szervezet is, hiszen az idei véradó tervszámot túlteljesítettük. A közel 6200 tervezett véradót már most elértük, sőt meg is haladtuk, jelenleg ugyanis, több mint 6500 fő a számuk - emelte ki beszédében Pilsits Mária, a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei vezetőségi tagja.