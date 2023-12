1993 Harminc éve

Miss Universe Hungary '94

A győri Móró Tímeát a szigorú döntnökök különdíjjal jutalmazták, ő egy komondor kutyát, valamint aranyláncot és karkötőt kapott.

A Miss Universe Hungary elődöntőin legszebbnek tartott tizenkilenc lány pénteken este Veszprémben, a Magyar Honvédség Helyőrségi Klubjában gyűlt össze, hogy a szigorú zsűri királynőnek válassza közülük a legszebbet. A részt vevő hölgyek a végső megmérettetést megelőzően egyhetes „edzőtáborban” vettek részt, melynek látványos eredményét már az első pillanatban észre lehetett venni. A mozgás, a fejtartás, a smink, a belső drukk ellenére magukra erőltetett nyugalom egyaránt a felkészítő szakemberek munkáját dicsérte. Mindez már az első bemutatkozáskor nyilvánvalóvá vált, amikor Antal Imre műsorvezető konferansza után fürdőruhában vonultak fel országunk szépei, akik ezúttal sokkal szebbek voltak, mint a pár hete tartott elődöntőkön. Az izgatott közönséget szórakoztató, és az időt múlató produkciók után estélyi ruhás dámákként láthattuk viszont a hölgyeket, majd újabb műsorszámok után következhetett a versenyzők imázsteremtő megjelenése. Bár ez alkalommal a hölgyek minden „fegyverüket" bevethették, hogy hatást gyakoroljanak a nézőközönségre, és különösen a zsűrire, kevesen éltek a felkínált lehetőséggel. A sablonosan felvonuló lányok között elvétve azonban akadt olyan is, aki néhány tánclépéssel kombinálva, valóban könnyedén lejtett el a kamerák előtt, és csábos, igéző pillantásokat vetve a zsűrire, még egy huncut kacsintást is megengedett magának. További műsorszámok, és a versenyzők felszabadult, farmerruhás műsora után végre elérkezett az est legfontosabb pillanata, az eredményhirdetés. A különdíjak átadása után egy komondor kutyát, valamint aranyláncot és karkötőt kapott megyénk egyik indulója, a győri Móró Tímea) a szépséges Pardy Zsanna, a leköszönő szépségkirálynő, valamint Gerlóczy Magdolna, az 1989. évi Magyarország Szépe jelenlétében hirdette ki a zsűri döntését Antal Imre. A királynői jelképek, a jogar, az aranyalma, valamint a 1,5 millió forintot érő aranykorona a 21 éves, karcagi születésű Fórián Szilviát (magassága: 180 cm, súlya 57 kg, méretei: 93-59-93) illette meg. Ő képviseli majd hazánkat tavasszal a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában megrendezésre kerülő Miss Universe döntőjén. A jelenleg Budapesten élő, kozmetikusként dolgozó királynő az eredményhirdetés után szerényen nyilatkozott: mint mondta, nem számított dobogós helyezésre, hiszen minden döntőbe jutó lányban van valami különleges, valami extra. A második helyezett a 20 éves, budapesti Palkovics Zita Eszter lett. A másodéves szülésznőhallgató a Miss Europe döntőjében képviseli országunkat. A harmadik helyet a 18 éves, pécsi Sebők Éva tanuló foglalhatta el. Fórián Szilvia, az 1994-es évre választott királynő valamivel kevesebb, mint egy évig hordhatja csak a koronát. A versenyt szervező Fási Ádám, a Miss Universe Hungary nemzeti igazgatója ugyanis bejelentette, hogy ezentúl nyáron rendezik meg a nemes vetélkedőt, a következő döntőre 1994 augusztusában Gyulán kerül sor.

2003 Húsz éve

Elkészült a tető, jöhet a tél!

Mindszentpuszta: Az autistaotthonban a belső munkálatokat is elkezdték

Továbbra is példaértékű a megyei építőipari cégek és a civil szféra összefogása. Mindszentpusztán a Kisalföld koordinálásával folyamatosan épül a csaknem félezer négyzetméter hasznos alapterületű autistaotthon. Kint jártunkkor a mesterek a cserepezést fejezték be. Őri Gyula építésvezető tájékoztatása szerint az épület szerkezeti munkálataival végeztek, a tetőfedéssel és a bádogos munkákkal az otthon védett és beázásmentes lesz. A téli időszakban az időjárásnak megfelelően folytatják a válaszfalazást, a szigetelést, az aljzatolást, a tetőtér-beépítést, valamint a gipszkartonmunkát. Ugyancsak kezdődhetnek a villanyszerelési és az épületgépészeti alapszerelési munkák. Nagy Attila tetőfedő-bádogos hetedmagával dolgozik mindaddig, amíg az időjárás engedi. Az alap-bádogosszerkezet elkészült, a cserepet felrakták. Őri Gyula meglátása szerint reális, hogy 2004 első félévében elkészül az otthon, bár ez a leendő támogatók, további szponzorok felajánlásától is függ. A jelenlegi állapotot ugyan nyárvégére szántuk, de óriási eredmény, hogy összefogással tető alatt áll az otthon és ilyen módon védett az esőtől, fagytól, hótól. A Tondach Magyarország Rt. felajánlásával cserép került a tetőre. Kató Aladár, a cég vezérigazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy a Toddach évek óta kiemelt figyelmet fordít a peremhelyzetben vagy sérültséggel élő emberek támogatására.

Folyamatos a kapcsolatuk a Máltai Szeretetszolgálattal, a Vöröskereszttel, de kiemelt figyelemmel kísérik a kórházi alapítványok munkáját is. A Tondach Magyarország Rt. több ezer cseréppel, 1,6 millió forint értékben nyújtott segítséget.

– A baráti, ismeretségi körömben ugyan nincs autista gyermek, de a feleségem védőnő, így sok olyan élethelyzetet megismerek, ahol elkél a segítség. A Ternyák Trade Kft. fenyő fűrészáruval járult hozzá az építkezéshez. - A lehetőségeinkhez mérten körülbelül félmillió forintos anyag felajánlással éltünk - tájékoztatott Ternyák László, a cég ügyvezető igazgatója, aki hozzátette: Örömmel tölti el, ha a mindszentpusztai építkezéssel kapcsolatosan új híreket hall és ha a gyerekek az eddiginél jobb körülmények közé kerülnek. A Vaillant Hungária Kft. egy álló öntöttvas gázkazánnal, tárolóval és tartozékaival támogatja a munkálatokat, ami félmillió forintos összeget tesz ki. Ceglédi Zoltán, a cég műszaki tanácsadója lapunknak elmondta, hogy a vállalat életének része, hogy évek óta hagyományosan támogatják a kórházakat, illetve az ilyen jellegű karitatív tevékenységet. Dr. Demetrovics Szilárd háziorvos jó ideje nem titkolja, hogy érzése szerint hivatalos körökben a szociális érzékenység nem olyan nagy fokú, mint civil körökben, hiszen ennek köszönhetően folytatják az építkezést. – Csak a támogatóknak köszönhető mindaz, ahol tartunk – összegezte Pér háziorvosa, az otthon egyik megálmodója.– Maga a tény, hogy itt tartunk, rendkívül jó érzéssel tölt el bennünket, mondhatni, ez karácsonyi ajándéknak is a lehető legtöbb, ami adható. Köszönet érte, boldog ünnepeket kívánunk valamennyi eddigi és leendő támogatónknak!

2013 Tíz éve

Kisalföld-advent: nyílnak az ablakok

A Kisalföld alapítványa az adventi időszakban mindennap kis ablakot nyit a rászoruló családokra. Önökkel együtt a Jóakarat hídján szebbé varázsoljuk sok-sok nélkülöző karácsonyát.

Palkovics Tibor családjában mindennapossá vált a félelem. Mi lesz velük? Hová költözzenek, ha albérletükből is menniük kell? Teréz szociális területen dolgozik, férje rokkant járadékos, 21 esztendős fia ápolási díjat kap beteg édesapja után. Ennyiből lehetetlen Sopronban albérletet fizetni... - Ausztriai hitelünk volt, a lakásunkat akartuk felújítani. De közbejött a férjem betegsége, a súlyos műtétek. Egy idő után, amikor az euró is az egekbe szökött, nem tudtuk fizetni a kölcsönt. Három gyerekünk van, mindnyájan tanultak még, ami-kor összecsaptak felettünk a hullámok. Próbáltunk mindent, de 2011-ben elúszott az otthonunk... Azóta már a második albérletben élünk, de innen is mennünk kell, mert eladták a lakást. Hogy hová? Nem tudjuk... - mondja Palkovics Tiborné Teréz. Nehéz teher nyomja a vállát, de ez egyben a kapaszkodója is: ő most a családfenntartó, neki nem szabad össze omolnia. Magas vérnyomással kezdődött, aztán jött két szívinfarktus és a cukorbetegség. Diétáznom kellene, de ilyen úri dologra nem jut pénz. A betegségek sora nő, emiatt bíztam meg ennyire, már mozogni is alig bírok - mondja Palkovics Tibor. Több mint három évtizedet dolgozott le kőművesként, most gondot jelent neki néhány lépcső. - Pályáztunk már önkormányzati lakásra is, eddig nem jártunk sikerrel. Pedig ez az egyetlen lehetőségünk. Minden erőmmel azon vagyok, hogy újra talpra állítsam a családomat, de mindennapossá vált nálunk a félelem. A jövőnk bizonytalan és nincs kapaszkodónk... - mondja az elkeseredett Palkovics Tiborné.