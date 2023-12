- Nyáron adtuk át a munkaterületet és határidőben, most decemberre el is készült az az aszfaltozás, amely teljes egészében pályázati forrásból valósult meg és amelyre több mint 100 millió forintot nyert az önkormányzat - mondta. Bízom benne, hogy az itt élők elégedettek és örülnek annak, hogy mostantól ilyen minőségű utakon közlekedhetnek. Hozzátette, hogy a felújítás itt nem áll meg, hiszen február végéig elkészül a nyolc, napelemmel működő kandelláber is a Kiserdő utcában.

- Nagyon fontos átadónak lehetünk tanúi, hiszen három utcát egyszerre felújítani egy településen, még akkor is, ha ezek nem a leghosszabb utcák, nagy dolog - kezdte ünnepi beszédét Barcza Attila, önkormányzati képviselő. Fertőrákos egy fejlődő, turisztikai település, ezért a falu képének, valamint a lakók életminőségének érdekében el kell érni azt, hogy egyre több utca legyen rendben. Kiemelte, hogy a jövőre nézve van még feladat és a következő időszakban töretlenül folytatják Fertőrákos utcáinak rendbetételét.