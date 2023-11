Hajdan harmincezer hektáron gazdálkodott a főapátság, ebből finanszírozta az oktatást, a szeretetotthonokat, a hétköznapokat.

– Húsz éve azt mondta a szerzetesközösség, hogy mivel a történelmének fontos része, újra belefogna a gazdálkodásba – kezdte Liptai Zsolt. – Ha a főapátság borban emblematikusat tud alkotni – és nem csak önellátó, hanem még profitot is termel – akkor az siker. Különösen, ha ezzel olyanokat is meg tud hívni Pannonhalmára, akik számára a szakralitás élből nem hívószó. A pasztoráció, a misszió a boron, gasztronómián keresztül is tud működni, ahogy azt látjuk a Szent János napi boráldáson, a Szent Vince napi szőlőjáráson, Orbán napi nyitott pincék alkalmával, vagy épp Szent Márton napján.

Kétségek és kritikák

Kezdetben a szakma nagyon szkeptikus volt.

– Megjelent egy új termelő, aki nulláról kezd telepíteni, ráadásul ez egy egyház volt. Volt, aki ki is mondta, hogy a papok imádkozzanak, ne üssék az orrukat a szakmába. Az egyház részéről is érte, máig éri kritika. A kolléganőm még fél évvel ezelőtt is hallott megjegyzést, miszerint Pannonhalmán már nem is imádkoznak, csak világi dolgokkal foglalkoznak. Ugyanakkor már a kezdetekkor azt mondta az akkori főapát, hogy inkább tíz irigy, mint egy szánakozó. Menni kell előre és csinálni! – meséli.

A húsz évvel ezelőtti átadó idején a pince ugyan egy pályázatnak hála elkészült, de az ültetvények harmada állt csak rendelkezésre.