Németh Gergely polgármester az avatón elmondta: fiatal szülők jelezték a falu vezetésének, hogy igény lenne a bölcsőde indítására. Az önkormányzat az egykori püspöki kastélyban alakította ki az intézményt, de megkezdték az új építésének előkészítését is. Pályázatot nyújtott be a község és végül elkészülhetett a létesítmény. A polgármester hangsúlyozta, hogy Szany népességének fogyása megállt, ami indokolta a beruházást. Kifejezte reményét is, hogy a jövőben mindig teljes létszámmal működhet a bölcsi.

Németh Zoltán, a vármegyei önkormányzat elnöke az átadáson kifejtette: arra kell törekedni, hogy a vidéken élők számára is minden olyan szolgáltatás rendelkezésre álljon, mely a nagyobb településeken természetes. Ezek közé tartozik a bölcsőde is. A vármegyében 8,5 milliárd forintos programot indítottak ezen a területen. Ma már a települések egyharmadán működik bölcsőde, összesen ezer férőhellyel. "A bölcsődék a későbbi elvándorlást is megakadályozzák, hiszen a gyerekek kötődése általuk is erősödik az adott településhez"-vélte Németh Zoltán.

Széles Sándor főispán arról beszélt, a lényeg az, hogy mit kapnak a gyerekek a bölcsődében. "A bölcsődés néniken, a szülőkön, a falu közösségén múlik. Ha ha az intézményt meg tudja becsülni a közösség és ha ezek a gyerekek megkapják az öleléseket, a bújásokat, a puszikat, akkor ez a falu előnyére válik"-fogalmazott.

A beruházás részleteit Funtek János jegyző ismertette. Eszerint első körben a község 120 millió forint támogatást kapott, amit további 33 millióval egészítettek ki. Az önkormányzat 40 millió forint önerőt biztosított. Az épület alapterület 350 négyzetméter, 15 helyiségből áll, de további csoportszobával bővíthető igény esetén. A bölcsődét, a benne dolgozókat és az odajáró gyerekeket, szüleiket Henczel Szabolcs plébános áldotta meg.