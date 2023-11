A közösségi közlekedés mindenkié, ezért a Wiener Linien utastájékoztatása és új segélyhívói is úgy lettek kialakítva, hogy minden utas használni tudja - akkor is, ha látás- vagy hallássérüléssel él együtt. Ráadásul a piktogramok azoknak is könnyebbséget jelentenek, akiknek gond van a beszédével vagy tanulási nehézséggel küzdenek