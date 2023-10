Verssel, talpvizsgálattal, könyvbemutatóval és gyermek diabetológiával újít a hagyományos cukorbetegség körül forgó nap.

Egész nap szemléletformáló előadások és kiállítók várják vasárnap a diabétesszel érintetteket, családtagjaikat és az érdeklődőket Győrben a Káptalandombon, az MCC Központban. A nap minden programja ingyenes, ugyanakkor az eseményen a Patrónus Lions Club adományokat gyűjt rászoruló vak-és gyengénlátó családok támogatására, valamint a Radó iskola sportszereire és karácsonyi ajándékára.

Szerda délelőtt az esemény sajtótájékoztatóján elhangzott, idén először egészül ki a nap tematikája a gyermekdiabetológiával is. - Félelmetes, hogy már komoly ketoacidózisos tünetes gyermekek kerülnek először orvos elé, ami már önmagában rontja a további kilátásaikat is. - mondta Dr. Niederland Tamás gyermek diabetológus. Fontos lenne idejében felismerni a tüneteket, a fáradékonyságot, a sok ivást, és vizeletürítést, hogy minél jobb esélyekkel induljanak a kezelések felé a fiatal páciensek. Ezért tartották fontosnak, hogy a felnőtt érintettek mellett a legfiatalabb korosztály szemszöge is teret kapjon a rendezvényen.

Könyvbemutatóval is készülnek a diabétesz világnapra, a Lent és Fent - személyes történetek a cukorbetegségről című kötetet Füzesi Brigitta a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnöke mutatja be. A rengeteg ingyenes szűrés és vizsgálat mellett először lesz mód számítógépes talpvizsgálatra, mely a cukorbetegség szövődményeit mutathatja meg és segítheti a hatékonyabb kezelést. Emellett szemfenék szűrés, érszűkület-vizsgálat is az érintettek rendelkezésére áll.

Szabó-Cseszneki Nikolett a Patrónus Lions Club Győr soros elnöke elmondta, azért állt az alapvetően vakokat és gyengénlátókat támogató szervezet a diabetológiai rendezvény mögé pár éve, mert a cukorbetegség nem kevés esetben vezet látásromláshoz, vagy akár látásvesztéshez, ezért mint prevenció is fontosnak tartják az eseményt.

Venesz László, a harminc éves Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület képviselője maga is érintett a betegségben. Az egyesület rengeteg programot szervez, tornát, nordic walking-ot edukációkat, de az egyik zászlóshajó és kiemelkedő esemény a diabétesz világnap.

A nap leglátványosabb és lelkesítőbb eleme idén is a séta lesz, mely a káptalandombról indul, és oda is érkezik. Hartmann József, a Patrónus Lions Club Győr képviselője és a séta megálmodója elárulta, hogy idén is egy kis versrigmus segíti majd a kék lufik mellett a figyelem felhívást, mely háromkor indul. Az érkezést követően győr ifjú tehetségei állnak a színpadra. A szervezők azt kérik, aki szeretne részt venni a sétán, az szándékát jelezze a [email protected] címen.