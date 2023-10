Fotó: Kisalföld Archív

60 éve - A Győri Filharmonikus Zenekar évadnyitó hangversenye

Október 14-én este nyolc órai kezdettel tartotta az évad első hangversenyét a Győri filharmonikus Zenekar a Kisfaludy Színházban. A zenekar élén világhírű művészt, Hiroyuki Iwaiki japán karmestert üdvözölhettük. A műsor Szervánszky Vonósszerenádjával kezdődött. Már itt meggyőződhettünk arról, hogy rendkívül gondos, nagyigényű művészi munkának lehetünk tanúi. Előadásánál bizonyos óvatosságot érezhettünk ugyan, hiszen ez a zene olyan területre vezetett, melyet ritkán jár a nagy dirigens. De a gondolatok plasztikus kibontása, az eszközök finomsága, választékossága megragadta még a művet nem ismerő hallgatókat is. Második számként Stanitz Brácsaversenyét hallottuk Lukács Pál mesteri tolmácsolásában. A nagy kultúrájú, mélyen érző művész meggyőzően keltette életre a művet. Nem maradt háttérben a darab egyetlen részlete sem, minden szépségét észre kellett vennünk. Finom, szerényen a háttérbe maradó, s a szólistát érvényesülni engedő kíséretet adott hozzá a zenekar. Az est legnagyobb meglepetését és legforróbb sikerét kétségtelenül a műsoron kívül bemutatott japán mű jelentette. Toyama Divertimento című háromtételes szerzeménye elementáris sikert váltott ki a győri közönségből. Mi volt ennek a titka? Bizonyos tekintetben az újszerűség, a nem hallottnak az üdesége, el nem koptatottsága. De ez csak jelentéktelen többletet adott volna megszokott műsorainkkal szemben. A siker legfőbb oka az, hogy Toyama olyan modern zeneszerző, aki nem azon spekulál, hogy miként találhatna ki valami egészen új zenét, melyhez hasonlót eddig még senki sem írt le, hanem legfontosabb problémájának azt tartja, hogy mennél nagyobb hűséggel szólaltassa meg zenéjében népének a lelkét. Nem izmusokat keres, hanem van bátorsága a néphagyomány kiapadhatatlan forrásából meríteni, s ezt sikerül neki művészi eszközökkel ki is fejezni. A mű előadása káprázatos volt. Olyan életet vitt a nagy karmester a zenekar játékába, amihez hasonló teljesítményre alig emlékezünk. A szünet után Csajkovszkij IV., szimfóniája zárta a műsort. Szinte minőségileg változott át a zenekar Hiroyuki Ivaki kezében, az ő szuggesztív egyéniségének hatása alatt ilyen tartalmas, s ilyen széles kifejezési skálán mozgó vonóshangzást régen hallottunk a zenekartól. S még a máskor sebezhetőbb pontokat jelentő egyes rézfúvó csoportok is egészen kiválót nyújtottak. Gyönyörűséggel hallgattuk a rendkívül szép fafúvós állásokat. A mű lendülete, grandiózitása méltán váltott ki hatalmas tetszést a szépszámú közönségből.

50 éve - Orvosnapok Győrött

Hagyománnyá vált Győrött, hogy ősszel orvosnapokat rendeznek a szakemberek. Az idén október 18-tól 20-ig Győrött, a Zrínyi utcai kórház művelődési termében találkoznak a 7. orvosnapon megyénk lakóinak gyógyítói. Az ünnepélyes megnyitóra délelőtt fél kilenckor kerül sor. A résztvevőket dr. Varga István megyei főorvos üdvözli, majd Szaló Lajos,a Győr- Sopron megyei Tanács általános elnökhelyettese megnyitja és egyben méltatja a tudományos tanácskozás-sorozatot. Az ünnepélyes megnyitó után megkezdődnek az előadások. Az első nap fő témája: a népesedéspolitikai és az ezzel kapcsolatos orvosi teendők. A többi között előadást tart dr. Zoltán Imre professzor: „A méhen belüli diagnosztika újabb lehetőségei”címmel. A délutáni előadók között lesz dr. Ladislav Terén dunaszerdahelyi orvos, aki „Terhesgondozás a dunaszerdahelyi járási egészségügyi intézet ellátási területén”címmel beszél az eredményekről és a feladatokról Az orvosok tanácskoznak még a szívfejlődés rendellenességeiről, a kisdedkori betegségekről, a csecsemőtáplálkozásról, a szájüregi betegségekről, valamint más sebészeti, ideg- és belgyógyászati tudományos témákról.

10 éve - Mikorra lehet valóság a több évtizedes vágyálom, a Sopron-Győr közötti gyorsforgalmi út?

A Sopron és Győr közötti főút már nem képes levezényelni a megnövekedett forgalmat. Orbán Viktor miniszterelnök a fertődi kihelyezett kormányülésen arra kérte a nemzeti fejlesztési minisztert, szeptemberre adjon választ, mikor készül el a két város között a gyorsforgalmi út. Ennek jártunk utána. A helyi politikusok nem mulasztanak el egyetlen alkalmat sem, hogy az ide érkező döntéshozók figyelmét felhívják a Sopront Győrrel összekötő 85-ös főút veszélyességére, így tettek június 19-én is, amikor a kormány Fertődön tartotta kihelyezett ülését. (Előzmény:„Utakért lobbiztak a képviselők”, Kisalföld, 2013. 06. 20.)Mind Firtl Mátyás és Ivanics Ferenc országgyűlési képviselők, mind Fodor Tamás soproni polgármester kérte a kormány segítségét, mondván: a mostani főút már nem alkalmas a forgalom XXI. századi levezénylésére. Annál inkább sem, mivel megyénkben az ausztriai munkavégzés miatt is a szokásosnál többen ülnek reggel és délután este autóba.Orbán Viktor miniszterelnök kérdésére - mikor készül el ez a gyorsforgalmi út? - viszont sem Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter, sem Lázár János,a Miniszterelnökséget vezető államtitkár nem tudott konkrét időpontot megjelölni.A miniszterelnök ezek után a kabinet érintett tagjaihoz szólt,szeptemberben választ vár az iménti kérdésre. A Kisalföld a napokban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordult: elkészült-e a beszámoló, amit a miniszterelnök kért, és van-e fejlemény a gyorsforgalmi úttal kapcsolatban? A minisztérium kommunikációs főosztályán megtudtuk: ez a kérdés nem választható szét a most készülő Nemzeti Közlekedési Stratégiától (NKS),amely rögzíteni fogja az ütemezéseket. A kabinet az NKS elfogadásával egyidejűleg dönt a hazai közúthálózat új elemei - köztük a Győrt és Sopront összekötő M85-ös gyorsforgalmi út - megépítésének lehetséges idejéről. A NKS-t a szakmai és társadalmi megvitatást követően késő ősszel terjesztik a kormány elé. A 2014-2050-es időszakra kiterjedő NKS szolgál majd vezérelvként a közlekedési fejlesztések rangsorolásában, kiválasztásában. A források átgondolt felhasználását teszi szükségessé, hogy a jelenlegi ciklus 2175 milliárd forintja után a következő hét évben már csak 1200 milliárd forint áll majd rendelkezésre közlekedésfejlesztésre. A brüsszeli elvárások szerint az uniós források csak a nemzetközi közlekedési hálózat elemeinek fejlesztésére fordíthatók a következő ciklusban. Magyarország a jelenleg zajló egyeztetéseken szeretné elérni, hogy a közösségi támogatások e körön kívüli beruházásokban - így például az M85-ös megépítésében -is hasznosulhassanak. Ez már csak azért is igen fontos, mivel hetente többször fordulnak elő balesetek a Sopron-Győr közötti főúton. Hétfőn például autóbusz tört össze több személyautót Kópháza és Nagycenk között, szeptemberben pedig a győri kosaras lányok busza ütközött autóval Kapuvár közelében,amikor is ketten vesztették életüket, tizenhatan megsérültek. A 2014-2050-es időszakra kiterjedő NKS szolgál majd vezérelvként a közlekedési fejlesztések rangsorolásában, kiválasztásában. A szakemberek szerint a gyorsforgalmi út baleseti kockázata alig negyede-harmada a főutakénak. Ezért is fontos a Sopron-Győr közötti megépítése.