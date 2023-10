– Amikor beszélgetünk, este nyolc óra van, az előbb mentek el az utolsó látogatók a művelődési központból. Gyakran éri az este a munkahelyén?

– Igen, gyakran előfordul, főként, ha rendezvényeink vannak. De hétvégén is sok időt töltök bent.

– 2008-ban honnan érkezett Csornára, illetve az akkor már összevont kulturális intézmény élére?

– A városba korábban kerültem, hiszen itt születtem. A Hunyadiban, óvónői szakon érettségiztem. 2000-ben kezdtem tanítani a Rákóczi-iskolában, két év múlva pedig a Hunyadi-gimnáziumban. Ott magyart tanítottam, iskolai könyvtáros voltam, illetve osztályt is kaptam. A gimnáziumban ért az önkormányzat kiírása a vezetői állásra 2008-ban.

– A pályázat kétkörös volt, mivel az első fordulóban nem volt jelentkező. Miért csak a második kiírásra jelentkezett?

– Nagyon jól éreztem magam a gimnáziumban, tanítani szerettem, szerettem az osztályomat. Otthon azonban beszéltünk róla, mivel a tanári végzettségem mellett rendelkeztem könyvtárosi és művelődésszervezői diplomával is, azaz megfeleltem a feltételeknek. Sokat gondolkodtam, végül az utolsó pillanatban adtam be a pályázatot. Tulajdonképpen egy próba volt, hogy képes leszek-e egy új munkakörben is bizonyítani.

– Azt kapta, amire számított?

– Általánosságban beszélek most: a kultúra mindig is egy kicsit periférián volt, és nem kapta meg azt az elismerést, támogatást, ami igazán megilletné. Azt gondoltam, ahogy a tanításban, úgy kulturális területen is van lehetőség az alkotásra, az ismeretátadásra. A kezdetekben nagyon sokat segített elődöm, Ihászné Sebján Mária. Megismertem a sokoldalú, összevont intézményt, a munkatársakat, és rövid időn belül már az ötletelés is elkezdődött. Első rendezvényként a ma is futó zenepaviloni koncertsorozatot említeném, amit Boross Tamás kollégám javaslatára indítottunk el. Büszke vagyok rá, hiszen tizenöt éve töretlen népszerűségnek örvend, akárcsak a Nyugdíjas Akadémia. De a 2009-ben elkezdett Olvassunk együtt! könyvtári programunk is kedves számomra.

– A kultúrát is lehet számokban mérni, hiszen rendelkezésre áll akár a vendégek, a látogatók, az olvasók száma. Mikor érzékelte, hogy eredményes a munkájuk és javulnak a mutatók?

– Az első öt év az építkezés időszaka volt, s a második kinevezésem után éreztem, hogy haladunk egy úton, amin már lát- szódnak az eredmények. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a kollégáimmal. Számos pályázatot adtunk be mindkét intézményegységnél. Közben megújult és átalakult a művelődési központ, a könyvtárunk referenciaintézménye lett a kisvárosi könyvtárakat felújító mintaprojektnek, majd a múzeumunk 2015-ben elnyerte az Év Múzeuma díjat.

– Merthogy közben a Csornai Múzeum is az ön igazgatása alá került.

– Igen, 2013-ban.

– Egy megalázott, lenyomott, jogilag visszaminősített intézményről volt szó akkor.

– Szakmailag ez egy óriási visszaesés volt. A köznyelv ugyan Csornai Múzeumként emlegeti, de a hivatalos besorolása ma is muzeális kiállítóhely. Próbáljuk múzeumi szinten tartani az intézményt, de nagyon sok feltételnek kellene megfelelnünk ahhoz, hogy ismét múzeum legyünk. Nagyon sok energia, szakmai szándék és komoly csapatmunka van abban, hogy megkaptuk a legnagyobb szakmai elismerést.

– Az elmúlt évek, a Covid és az energiatakarékosság miatti zárások hogyan alakították át a kultúraközvetítést?

– Alkalmazkodtunk a meg- változott körülményekhez, sok-sok új dolgot találtak ki a kollégáim és folyamatosan képezték is magukat a zárások alatt. Készítettünk online videókat, a múzeumban virtuális tárlatvezetéseket, a könyvtárban bevezettük a házhoz szállítást, és még sorolhatnám. Tartottuk a kapcsolatot a közönségünkkel, közösségeinkkel. Fontos, hogy mindez nem egyedül az én érde- mem. A kollégáim az intézmény- egységek szakmai vezetői, a csornaiak által már jól ismert Tami és Ági vezetésével csapatként tudnak működni. Nem véletlenül fogalmazok többes számban, a napi munkám során mindig számíthatok a munkatársaimra.

– Amikor az újraválasztásáról megjelent a kisalfold.hu oldalon a beszámoló, „hozzászólás-cunami” indult el és „lájkhegyek”. A gratulációk mellett olyanokat írtak olvasóink, hogy „Köszönjük, hogy vagy nekünk!”, „Veled csak nyer a város!”, „Rátermett ember a méltó helyen!”, „Nem is lehetne jobb kezekben!”, és hasonlók.

– Olvastam, nagyon jólestek! Mindegyik üzenetnél bevillant egy emlék, egy rendezvény.

– Miért kapta a szép szavakat?

– Ezt a hozzászólók jobban tudják.

Szalayné Galambosi Tímea Répcelakról származik. Tanított az ottani általános iskolában, 2000-ben került a csornai II. Rákóczi Ferenc katolikus isko- lába. 2002-től a Hunyadi János Gimnázium tanára volt, 2008 őszén nevezték ki a Városi Művelődési Központ és Könyv- tár igazgatójának. 2013-tól ő igazgatja a Csornai Múzeumot is. Férje, Szalay Balázs pedagógus, helytörténeti kutató. Egy lányuk van, aki egyetemista.





Szalayné Galambosi Tímea a felelőse újabb öt évig Csorna kulturális életének.

Fotó: Cs. K. A.